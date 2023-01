Vladimir Prebilič: Župani pričakujemo višje plače

Sodelovanje med občinami in državo je zelo pomembno, sta si bila danes na srečanju županj in županov v organizaciji Skupnosti občin Slovenije enotna predsednik skupnosti Vladimir Prebilič in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Pomemben korak k ustreznemu ovrednotenju dela vodstev občin pa je prenova plačnega sistema, menita.

Kot je Vladimir Prebilič povedal na današnjem dogodku, Skupnost občin Slovenije združuje že 180 lokalnih skupnosti in na ta način sooblikuje vsebino razvoja države. Po njegovem mnenju izzivov v prihodnjih štirih letih ne bo manjkalo. "Vedno znova, zlasti v kriznih razmerah, pa dokazujemo, da zmoremo dosegati zavidljive rezultate. To pa zato, ker pred različne interese vedno znova postavljamo dobrobit tistih, ki jih predstavljamo. Naše občane, ki so tudi državljani," je dejal.

Delo županj in županov namreč prinaša veliko odgovornost, ki jo vedno znova potrjujejo tudi na lokalnih volitvah. "Volivci nam ali pa tudi ne zaupajo na podlagi našega dela, vlada pa se vendarle mora osredotočiti tudi na to, da bo naše delo, ki ga opravljamo, primerno ovrednoteno in prepoznano," je povedal. Dodal je, da bi vlada morala občine sprejemati kot partnerje, ki soustvarjajo kakovosten razvoj države.

Novinarka Večera je na Twiterju zapisala, da župani pričakujejo 30-odstotni dvig županskih plač in da država pokrije polovico dviga plač pomočnic vzgojiteljic.

Da država brez tesnega sodelovanja z občinami ne more ustrezno delovati, meni tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Po njenih besedah sta skupaj z ministrom za razvoj in evropsko kohezijsko politiko lani poleti v dogovoru z vsemi reprezentativnimi občinskimi združenji ustanovila delovno skupino za lokalno samoupravo, ki obravnava vprašanja lokalne samouprave in regionalnega razvoja, predvsem pa ponuja pomoč v dialogu in sodelovanju občin z drugimi državnimi organi. V okviru delovne skupine bosta v kratkem oblikovala tudi operativno podskupino za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin.

Ministrica bo izhodišče za prenovo plačnega sistema predstavila jutri

Dodala je, da ima bistveno vlogo tudi prenova plačnega sistema, s katerim bi se pravilno ovrednotile plače občinskih funkcionarjev. "Kot ministrica bom izhodišče za prenovo plačnega sistema predstavljala najprej na koalicijskem vrhu, potem bomo izhodišča sprejemali na vladi, kasneje pa bom odprla dialog tudi z občinskimi funkcionarji in zaposlenimi na občini," je zagotovila.

Po mnenju generalne sekretarke Skupnosti občin Slovenije Jasmine Vidmar skupnost uspešno deluje. "Uspešni smo, ker dajemo glas vsem občinam, ne glede na njihov status, politično pripadnost vodstva ali velikost občine, ker spoštujemo raznolikost, delujemo pregledno in povezovalno, ne nazadnje ker iščemo rešitve, ki vsem občinam omogočajo primerljive pogoje delovanja in financiranja," je dejala.

Po njenih besedah so ključno že vplivali tudi na izboljšanje pogojev dela občin in pri zagotavljanju ustreznejših finančnih pogojev. Pri tem je izpostavila predvsem dogovor o višji povprečnini, ki ga je vlada z občinskimi združenji dosegla oktobra in po katerem bo povprečnina v prihodnjih dveh letih znašala 700 evrov. Dosegli pa so tudi dvoletno povečanje sredstev za razvojno ogroženost občin, pridobili dodatna sredstva za občine, v katerih bivajo pripadnice in pripadniki romske skupnosti, v lanskem letu pa so ohranili tudi za 31 milijonov evrov sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Na današnjem dogodku so govorci županjam in županom zaželeli srečno v novem mandatu in jih spodbudili k vsestranskemu medsebojnemu sodelovanju.