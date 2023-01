Višje plače zahtevajo tudi policisti

Zahtevam o zvišanju plač v javnem sektorju ni videti konca. Po zdravnikih, zobozdravnikih, pomočnicah vzgojiteljic in pravosodnih delavcih, ki jim je vlada že stopila nasproti, so se ta teden oglasili vojaki, gasilci, danes pa še poštarji in policisti. Policisti med drugim zahtevajo dvig plač za najmanj štiri plačne razrede.

Kot so v Policijskem sindikatu Slovenije spomnili v sporočilu za javnost, so vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja v dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 soglašali, da se po končanih osrednjih pogajanjih začne usklajevanje o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, vzporedno s tem pa bodo potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, pri čemer bo dogovor o zadnjem dosežen najpozneje do 30. junija letos. Vlada se je ob tem zavezala tudi, da bo uresničila zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov v obdobju preteklih vlad.

A po ugotovitvah policijskega sindikata vlada problematiko na področju plač in kadrovskih zadev "rešuje le v določenih 'cehovskih poklicih', ki imajo zaradi možnosti političnega delovanja in neposrednega političnega vpliva svoje predstavnike tako v vladi kot na drugih ravneh oblikovanja odločitev". Tako se je po njihovih navedbah lotila "zgolj reševanja problematike v zdravstvu, socialnem varstvu in šolstvu ter nazadnje še razširila na pravosodje, medtem ko je to isto problematiko v policiji povsem spregledala oziroma ignorirala, čeprav jo k temu zavezuje isti dogovor".

Ob tem so poudarili, da podpirajo dvig plač na drugih področjih, tudi ne nasprotujejo dogovoru s sodniki in tožilci o začasnem dvigu plač. "Ostro pa nasprotujemo dejstvu, da se je vlada s sodniki in tožilci o dvigu njihovih plač dogovorila, ne da bi pred tem razrešila svoje obveznosti iz dogovora in preteklih sporazumov," so zapisali.

Ker je vlada s kršitvijo dogovora porušila razmerja, ki bi šele morala biti predmet pogajanj, v Policijskem sindikatu Slovenije zahtevajo, da vlada nemudoma pristopi k dvigu osnovnih plač vseh zaposlenih v policiji in ministrstvu za notranje zadeve za najmanj štiri plačne razrede iz naslova povzročenih nesorazmerij. Zaradi neustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili za te zaposlene zahtevajo še dodaten dvig plač za najmanj dva ali tri plačne razrede, za zaposlene v plačni skupini J v policiji in na MNZ, ki ne dosegajo minimalne plače, pa zahtevajo izplačilo nominalnega dodatka.

Če jih bo vlada še naprej ignorirala, bodo, kot so zapisali, "prisiljeni sindikalne aktivnosti drastično zaostriti". Odgovor vlade pričakujejo do prihodnjega petka.