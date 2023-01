Kot so pojasnili v sindikatu, ne nasprotujejo uvrstitvam zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v višje plačne razrede, a so izrazili nestrinjanje, da se je druge skupine javnih uslužbencev in s tem tudi poklicne gasilce iz teh pogajanj popolnoma izločilo. S tem so bila plačna razmerja, ki izhajajo iz zahtevnosti in odgovornosti delovnih mest, popolnoma porušena.

Kot so pojasnili v sindikatu, ne nasprotujejo uvrstitvam zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v višje plačne razrede, a so izrazili nestrinjanje, da se je druge skupine javnih uslužbencev in s tem tudi poklicne gasilce iz teh pogajanj popolnoma izločilo. S tem so bila plačna razmerja, ki izhajajo iz zahtevnosti in odgovornosti delovnih mest, popolnoma porušena. Foto: Matej Eljon

V Sindikatu poklicnega gasilstva zahtevajo, da se poklicnim gasilcem plače dvignejo za osem plačnih razredov. Dogovor z vladno stranjo pričakujejo najpozneje do 27. januarja, sicer bodo prisiljeni stopnjevati sindikalne aktivnosti, so sporočili na današnji novinarski konferenci. Za 16. februar tako napovedujejo protestni shod pred vlado.

Po besedah generalnega sekretarja sindikata Davida Švarca je ob dogajanju v zadnjem času v njihovih enotah zavrelo. Dovolj jim je obljub, sprenevedanja in drugorazrednosti.

Kot je povzel, se je zgodil dvig plač v zdravstvu in socialnem varstvu, v delu vzgoje in izobraževanja. Sodniki in drugi funkcionarji v pravosodju so dobili dodatnih 600 evrov s 1. januarjem, in to brez kakršnihkoli pogajanj. Vlada pa je že ob svojem nastopu plače ministrov in državnih sekretarjev dvignila v najvišje mogoče plačne razrede.

Shod pred vladnim poslopjem

Takšna odločitev vlade je sicer zakonita, a dejstvo je, da je vlada poskrbela zase, druge pa pustila čakati in jim obljubljala odpravo nesorazmerij skupaj s prenovo plačnega sistema, je dejal Švarc. Po njegovih navedbah so se na ta način državnim sekretarjem plače dvignile za 365 evrov, ministrom za 411 evrov mesečno. To bi za poklicnega gasilca v 24. plačnem razredu pomenilo osem plačnih razredov. Dvig za 600 evrov, kot bodo dobili sodniki, pa bi zanj pomenil celo 11 plačnih razredov.

S predstavniki vseh enot so se urgentno sestali v sredo in se dogovorili za poziv vladi, da se vsa delovna mesta v dejavnosti poklicnega gasilstva uvrstijo osem plačnih razredov višje. Če do 27. januarja dogovor z vlado ne bo sklenjen, bodo uporabili vse sindikalne aktivnosti, ki jim bodo na razpolago. Kot prvo možnost napovedujejo shod pred vladnim poslopjem, kjer bi predstavniki vseh poklicnih enot predstavili svoje zahteve.

Plačna razmerja porušena

Navedel je primer srednje medicinske sestre v reševalnem vozilu, ki se ji je plačni razred z 22. povišal na 28. Po njegovih besedah gre za delovno mesto, primerljivo z delovnim mestom gasilca v 24. plačnem razredu, ki je tako zdaj uvrščen štiri plačne razrede nižje.

69 evrov pod minimalno plačo

Med zdravstvenim reševalcem, zdaj v 33. plačnem razredu, in primerljivim delovnim mestom gasilca specialista, ki je še vedno v 26. plačnem razredu, pa je razlika sedem plačnih razredov. Toliko je po novem razlika tudi med diplomirano medicinsko sestro v reševalnem vozilu z opravljenim preverjanjem iz nujne medicinske pomoči v 41. plačnem razredu in vodjem gasilske izmene ena, ki je v 34. plačnem razredu, je nanizal Švarc.

Dodal je, da je z zadnjim dvigom minimalne plače gasilec v 24. plačnem razredu pristal 69 evrov pod minimalno plačo. Po besedah predsednika sindikata Gasilske brigade Ljubljana in vodje gasilske izmene v brigadi Silva Kuntariča je tako zdaj že slaba četrtina plačne lestvice poklicnega gasilstva "potopljena v tem bazenu minimalne plače". Interesa za delo v gasilskih brigadah pa je vse manj.