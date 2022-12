Na pogorelem Krasu prostovoljci posejali 100 kilogramov semena

Približno 150 prostovoljcev se je danes zbralo na območju pogorelega gozda nad Mirnom. S strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije so posejali 100 kilogramov semena dreves javorja, kraškega gabra in maklena. S tem so naravi omogočili, da tudi sama obnovi gozd, so sporočili iz Centra obnove pogorelega Krasa.

Semena toploljubnih listavcev, ki so primerna za setev na Krasu, so nabrali gozdarji na organiziranih akcijah nabiranja semen, pri tem pa so se jim pridružila tudi nekatera podjetja s svojimi zaposlenimi. Današnja akcija je potekala kljub deževnemu vremenu, saj je treba nabrana semena čim prej posejati.

Sejanje na okoli 12 hektarih uničenega gozda

Po navodilih strokovnjakov iz zavoda za gozdove so se prostovoljci razporedili v skupine in v vrstah sejali ter zakopavali semena. Tako so uspeli posejati seme na približno 12 hektarih uničenega gozda na območju Mirenskih borov. Seme so predhodno zaščitili z naravnim preparatom, da bi vzklilo v čim večji meri in ne končalo kot hrana različnim živalim.

Prehiteti želijo razrast grmičevja in invazivnih tujerodnih vrst

Kot je dejal vodja sežanskem območne enote zavoda za gozdove Boštjan Košiček, želijo s setvijo semen primernih drevesnih vrst prehiteti razrast ruja, robide, srobotov in drugih vrst ter pospešiti razvoj gozda. "Veliko nevarnost predstavljajo tudi invazivne tujerodne vrste, ki v našem okolju še nimajo naravnih sovražnikov in drugih dejavnikov, ki bi omejevali njihovo prekomerno razrast. V bližini se množično pojavlja veliki pajesen, ki je sposoben naseliti celotno po požaru prizadeto površino. Z vnosom avtohtonih vrst se ta možnost precej zmanjša," je pojasnil.

Stroški sanacije ocenjeni na več kot 24 milijonov evrov

Prvi koraki sanacije poškodovanih gozdov so se torej začeli že letos, večina v načrtu sanacije opredeljenih del pa bo izvedenih v letih 2023 in 2024. Glede na načrt sanacije pogorelega Krasa, ki ga je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dalo do konca leta v javno razpravo, so stroški sanacije ocenjeni na več kot 24 milijonov evrov.

Preberite še: