21 milijonov evrov za letala za gašenje

Vlada se je na današnji seji seznanila še s poročilom o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Socerba od 9. do 11. avgusta in odločila glede povračila intervencijskih stroškov. Sklenila je, da upravi za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve pokrije intervencijske stroške v višini 112.433 evrov. Od tega zneska bo 103.550 evrov namenjenih za prostovoljna gasilska društva, do 8.883 evrov pa za Javni zavod Gasilska brigada Koper.

Na obrambnem ministrstvu so pojasnili, da so na podlagi izvedenih analiz ugotovili, da so najprimernejša rešitev obvladovanja velikih požarov v naravi manjša letala za gašenje.

Pristojni organ zato predlaga nakup štirih manjših letal, z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest letal. Po predhodnih ocenah obrambnega ministrstva, ki je preučilo tržne cene, bo javno naročilo imelo finančne posledice v višini 21.645.958 evrov.

Večina denarja od EU

Sredstva bodo predvidoma zagotovljena iz kohezijskega sklada, pri čemer bo EU projekt financirala do višine 85 odstotkov. Preostalih 15 odstotkov bo zagotovljenih iz državnega proračuna, ki bo pokril tudi delež davka na dodano vrednost.

Ministrstvo za obrambo je dodalo, da program koriščenja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021−2027 dovoli umestitev teh vsebin v naložbe, ki se lahko sofinancirajo iz evropskih sredstev, hkrati pa je potrjevanje programskega dokumenta že v zaključni fazi pri Evropski komisiji.

Zaradi nujnosti zagotavljanja teh namenskih zmogljivosti je vlada ministrstvu naložila, naj postopke izdelave dokumentacije in objave javnega naročila začne v najkrajšem možnem času, še preden bo program potrjen na komisiji.

100 tisoč evrov prostovoljnim gasilcem

Mestni občini Koper, policiji in Slovenski vojski vlada ni povrnila intervencijskih stroškov.

Gozdni požar na območju Socerba, ki je trajal od 9. do 11. avgusta letos, je zajel približno sto hektarjev površine Mestne občine Koper. Skupni izkazani intervencijski stroški so znašali 209.268 evrov, so še pojasnili na ministrstvu za obrambo.