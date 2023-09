Vlada še ta teden v potrjevanje proračunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so v sporočilu po seji vlade spomnili v njenem uradu za komuniciranje, je zakonski rok za predložitev proračunskega paketa državnemu zboru 1. oktober.

Foto: Shutterstock

Vlada je danes opravila razpravo o pripravi proračunov za leti 2024 in 2025. Največji del razprave je namenila ukrepom za znižanje odhodkov po posameznih resorjih, s čimer želi zagotoviti sredstva za obnovo in razvoj po avgustovskih poplavah. Sejo bo nadaljevala v četrtek, ko bo proračunske dokumente predvidoma tudi potrdila.

Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela konec maja. Cilj je znižanje javnofinančnega primanjkljaja pod tri odstotke bruto domačega proizvoda v letu 2024 in nato njegovo nadaljnje postopno zniževanje, so takrat sporočili z ministrstva za finance.

Prihodnje leto znova v veljavi fiskalna pravila

Skupne odhodke proračuna je ministrski zbor za leto 2024 določil pri nekaj več kot 15,2 milijarde evrov, za leto 2025 pa pri 15,9 milijarde evrov. Finančni minister Klemen Boštjančič je ob tem spomnil, da bodo naslednje leto spet začela veljati fiskalna pravila, ki so bila v času epidemije covid-19 razrahljana.

Zgornja meja odhodkov se po katastrofalnih poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta, ne spreminja. Je pa finančno ministrstvo pred dvema tednoma vse predlagatelje finančnih načrtov pozvalo, naj se odpovejo delu sredstev v okviru svojega razreza.

Nujna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč

V skladu s tem navodilom morajo proračunski porabniki svojo načrtovano porabo znižati za štiri odstotke. Dodatna sredstva je namreč treba prednostno določiti za odpravo posledic naravnih nesreč in katastrofalnih avgustovskih poplav, so takrat pojasnili na ministrstvu.

Nekateri ministri so potrdili, da bodo rezali predvsem pri odvečnih investicijah. "Najbolj pomembno se mi zdi, da nobenega projekta v teku ne ustavljamo oziroma da jih tudi ne bomo ustavljali. Projekti, vezani na evropska sredstva, ki imajo rok dokončanja, so v naslednjem koraku. Tretji korak so poplave. Vsi ostali projekti bodo morali počakati kakšno leto," je za Radio Slovenija danes povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Po poročanju radia bi lahko varčevali tudi pri plačah javnih uslužbencev, saj naj bi ministri prejeli navodilo, da morajo prihraniti še dodatna dva odstotka.