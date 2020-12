Vlada pred pomembno odločitvijo: bodo ponekod sprostili ukrepe?

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je po sredini seji vlade napovedal, da bo danes vladna stran na posvetu s predstavniki zdravstvenih zavodov ugotavljala, kakšne so še zmogljivosti bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih, poroča STA. S predstavniki gospodarstva pa bodo glede na razmere skušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih, gotovo pa se ne bodo mogli izogniti niti ukrepom, predvidenim v osnutku sedmega protikoronskega zakona.

Janša: Slovenija ne bo ustavljala industrije

Nobena skrivnost ni, da si malo gospodarstvo želi odpiranja dejavnosti, večja podjetja pa nasprotujejo morebitni popolni ustavitvi nenujnih dejavnosti. Premier Janez Janša je sicer v petek ob robu srečanja voditeljev članic EU v Bruslju poudaril, da Slovenija industrije ne bo ustavljala. Izpostavil je tudi, da se bodo držali sprejetega petstopenjskega načrta sproščanja ukrepov, pri čemer je edina niša za manevrski prostor možnost sproščanja v posameznih statističnih regijah.

Vlada je ta teden podaljšala vse ključne omejitve zbiranja, gibanja in prodaje blaga, tako da bodo veljali vsaj še en teden. Na posvetu s predstojniki bolnišnic in zdravstvenih domov bodo danes spregovorili tudi o dodatnih zmogljivostih in novih investicijah, o vseh tistih projektih, ki so do zdaj stali. Janša je v petek poudaril, da se nacionalni načrt za okrevanje in odpornost pripravlja in ga bo vlada zelo verjetno sprejela še ta mesec, čeprav je rok za to april 2021. "Prioriteto ima zdravstvo," je bil jasen predsednik vlade.