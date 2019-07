Vlada omogočila nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov

Vlada je danes sprejela aneks številka dve k splošnemu dogovoru, ki bo omogočil nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov družinske medicine in pediatrije. Nagrajeni bodo tako zdravniki kot tudi medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege. Ukrep, za katerega je letos predvidenih 4,8 milijona evrov, bo začel veljati avgusta.

"S tem sledimo cilju narediti družinsko medicino bolj privlačno," je vlada po sprejetju aneksa sporočila na Twitterju. Z aneksom dve namreč urejajo finančni del reševanja problematike primarnega zdravstva. Kot je po seji vlade dejal minister za zdravje Aleš Šabeder, so z ukrepom sledili ključnemu in glavnemu cilju, da nagradijo bolj obremenjene zdravstvene time družinske medicine.

Aneks bo začel veljati s prvim avgustom

Aneks je tako določil način nagrajevanja timov ambulant družinske medicine, ki presegajo z aneksom ena določen normativ 1.895 glavarinskih količnikov. V novem obračunskem modelu so po besedah ministra oblikovali razrede, v katere so razporejeni vsi timi, ki presegajo ta normativ. Lestvica dodatnega nagrajevanja se začne pri štirih odstotkih in konča pri 20 odstotkih osnovne plače.

Šabeder je posledice danes sprejetega ukrepa prikazal tudi s konkretnim primerom. Povprečni družinski zdravnik, ki je v 54. plačnem razredu in je dosegel trenutno državno povprečje obremenitve pri 2.395 glavarinskih količnikih, bo po omenjeni lestvici na mesec dobil približno 400 evrov več. Medicinska sestra v 37. plačnem razredu bo pri taki obremenitvi dobila dodatnih 235 evrov, tehnik zdravstvene nege pa 173 evrov.

Aneks bo začel veljati s prvim avgustom, kar pomeni, da ga bodo zdravstveni timi občutili pri avgustovski plači, ki bo izplačana v začetku septembra. Ta obračunski model na leto prinaša finančne posledice v višini 11,7 milijona evrov, v letošnjem letu pa 4,8 milijona evrov. Letos bodo sredstva za financiranje aneksa dve po besedah ministra zagotovili iz tako imenovanih neporabljenih stalnih postavk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Šabeder računa, da jim bo uspelo pomiriti družinske zdravnike

Minister računa, da jim bo z ukrepom uspelo pomiriti družinske zdravnike. Ti so na svojo preobremenjenost namreč opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi, ki so jih po sprejetju aneksa ena zamrznili do jeseni. Do takrat so ministrstvu dali čas, da zagotovi finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in za nagrajevanje zdravnikov za dodatno delo. Primarni zdravniki so namreč soglasni, da je treba nujno doseči stoodstotno plačilo opravljenih storitev pri novodoločenem normativu.

Minister za zdravje Aleš Šabeder računa, da jim bo s sprejetjem aneksa dve uspelo pomiriti družinske zdravnike. Foto: STA

Kot je dejal Šabeder, za zdaj nima še nobene informacije, ali jim je z ukrepom uspelo prepričati družinske zdravnike. Verjame pa, da so tisti zdravniki, ki so svoje odpovedi pogojevali s spremembami znotraj sistema, uvideli, da so pristojni naredili vse, da jim pridejo naproti. "Verjamem, da bodo dokončno umaknili svoje odpovedi," je dejal minister. Ob tem pa je opozoril na finančne omejitve, zaradi katerih so tudi lestvico nagrajevanja pripravili tako, da bodo lahko zagotovili potrebna sredstva.

Šabeder sicer z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem še vedno išče rešitve za sprejetje odloka, s katerim bi zvišali letošnjo porabo ZZZS. V zdravstveno blagajno naj bi se do konca leta namreč nabralo dodatnih 53 milijonov evrov, pri porabi teh sredstev pa se je zataknilo zaradi ustavne presoje proračunskih dokumentov.

V zdravstvu prvi odzivi na sprejetje aneksa dve še zadržani Prvi odzivi iz zdravniških vrst in zdravstvenih organizacij na danes potrjeni aneks dve k splošnemu dogovoru so za zdaj še zadržani. V združenju zdravstvenih zavodov ob tem sicer menijo, da bodo sprejeti ukrepi pripomogli k umiritvi težav v primarnem zdravstvu.

Na ministrstvu bodo pripravili ukrepe za zmanjšanje administrativnih obremenitev

Aneks dve poleg novega obračunskega modela za ambulante družinske medicine in pediatrije določa tudi dvig cen storitev za program zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih za okoli pet odstotkov. Finančni učinek na letni ravni je 6,7 milijona evrov, letos 1,7 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za zdravje. Za koordinacijo in upravljanje implementacije centrov za duševno zdravje ter podporo izvajalcem bo namenjenih okoli 370 tisoč evrov, za širitve in vzpostavitev slovenskega registra endoprotetike pa slabih 254 tisoč evrov.

Skupni finančni učinki aneksa dve v letošnjem letu tako znašajo sedem milijonov evrov, finančne posledice predlogov pa so v okviru poslovanja ZZZS za leto 2019 in skladne s finančnim načrtom ZZZS. Prav tako je v aneksu zagotovljenih dodatnih 5,3 milijona evrov za nadaljevanje projekta Krepitev zdravja za vse, financiranje pa se začne s prihodnjim letom. Med naslednjimi koraki za urejanje razmer v primarnem zdravstvu je Šabeder napovedal ukrepe za zmanjšanje administrativnih obremenitev.