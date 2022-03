Vlada določila najvišjo ceno goriv v veleprodaji

Vlada je najvišje maloprodajne cene goriv določila 14. marca - liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina tako od 15. marca ne sme stati več kot 1,503 evra, liter dizla pa ne več kot 1,541 evra. Ukrep velja 30 dni, je takrat povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal: "Cilj je, da umirimo stanje na trgu pogonskih goriv."

Danes je vlada določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene. Te so za dva centa nižje kot najvišje dovoljene maloprodajne cene, določene pa so na podlagi ocene, da takšna razlika med malo- in veleprodajno ceno predvsem omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem, ki jim veletrgovci v zadnjem obdobju niso dobavljali ustreznih količin goriv, so pojasnili na gospodarskem ministrstvu.

V najvišji dovoljeni veleprodajni ceni že vključen DDV

V najvišji dovoljeni veleprodajni ceni goriv je že vključen davek na dodano vrednost (DDV). "To je končna najvišja možna bruto veleprodajna cena, ki jo veletrgovci lahko zaračunajo pri preprodaji in vključuje tudi DDV. Sprememba podaljšuje veljavnost ukrepov do vključno 30. aprila 2022," so po seji vlade sporočili z gospodarskega ministrstva.

Vlada je tudi sklenila, da bo za čas trajanja sprejetega ukrepa določila nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo. Njegovo višino bo določila z odlokom po izteku ukrepa. Posledično podjetjem vlada nalaga, da zaradi omejitve cen naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati.