Manjši bencinski servisi zapirajo svoja vrata

Manjši bencinski servisi so se zaradi začasne regulacije cen energentov, ki jo je vlada sprejela pretekli teden, znašli v krizi. Nekaterim primanjkuje goriva in so črpalke zaprli, drugi prodajajo le še iz preostalih rezerv. Težava so tudi visoke nabavne cene. Stiska malih je rezultat poslovnega odnosa z večjimi trgovci, je nastale razmere komentiral gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Mariborska bencinska črpalka Discont Oil od prejšnjega tedna posluje z izgubo, saj jim zaslužek onemogoča regulacija cen goriv. Nikki Osim, predstavnik Discont Oil, je dejal, da je poslovanje z novimi odredbami nemogoče, saj poslujejo z izgubo. Dobava goriva je na žalost nemogoča, nabavna cena pa ni sprejemljiva. Prav zato poslujemo z izgubo," je povedal.

Prazne in zaprte bencinske črpalke

Panvita je bila v dveh svojih kmetijskih centrih prisiljena zapreti svoje bencinske črpalke. Ostali smo brez zalog, je dejal Branko Virag, član uprave in direktor kmetijske in poljedelske skupine Panvita. Dodal je, da jim dobavitelji gorivo prodajajo po takih cenah, da bi ga oni lahko po kontroliranih cenah prodajali naprej. Da bi zavestno delali minus pri prodaji goriv, pa si ne upamo oziroma si nihče tega ne more privoščiti, je pojasnil.

Prazne so tudi bencinske črpalke Maxen. Iz Mercatorja, ki je njihov lastnik, so sporočili, da je točenje goriva pri njih trenutno moteno, medtem ko je dobava goriva normalna. Težava je v tem, da je nabavna cena enaka maloprodajnim. Trenutno izvajajo inventuro, poslovanje pa naj bi se nadaljevalo v prihodnjem tednu, so dodali.

Kljub temu, da ima država blagovne rezerve, za katere so plačevali tudi manjši ponudniki pogonskih goriv, tega ti ne občutijo. "Pričakovali smo, da bomo gorivo lahko dobili iz teh rezerv, da ga bomo lahko prodajali in nemoteno poslovali, da se stranke ne bodo obračale ter iskale alternativne ponudnike goriva," je pojasnil Osim.

Država pa je očitno pri določitvi najvišje možne cene pogonskih goriv pozabila na lastnike malih črpalk. "Država bi morala upoštevati tudi maloprodajnike," je dejal Virag.

Če se razmere ne umirijo, bodo pomagali tudi malim trgovcem

Minister za gospodarski razvoj je danes izpostavil, da je vlada z začasnimi ukrepi že delno naredila svoje, in dodal, da če se razmere v 30 dneh ne bodo umirile, bodo pomagali tudi trgovcem. "Razlog za težave, ki jih imajo nekateri manjši trgovci, ni v pomanjkanju naftnih derivatov na trgu, pač pa je to predmet poslovnega odnosa med večjimi dobavitelji in pa manjšimi trgovci. Dobavne vire si vsak trgovec zagotavlja sam," je povedal Počivalšek.

Izpostavil je tudi, da so pogoji, način plačila in cene zapisani v pogodbah med dobavitelji in trgovci, zato ministrstvo ni pristojno za poseganje v te odnose. Kdo bo to poravnal, za zdaj še ni znano.