Naval na obmejne bencinske servise #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem je v veljavo stopila 30-dnevna vladna uredba, s katero se določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno pogonskih goriv. Slovenija ima trenutno občutno nižje cene goriv, kot jih imata sosednja Avstrija in Italija. Razlika v cenah se odraža kot povečan promet na slovenskih bencinskih črpalkah.

Na bencinskih črpalkah na slovensko-avstrijski meji v Šentilju se je danes vila kolona avtomobilov s tujimi registrskimi tablicami. Razlike v cenah pogonskih goriv pri nas in v nekaterih sosednjih državah so namreč velike. Podobna zgodba je bila na slovensko-italijanski meji, tudi tam je bilo mogoče opaziti povečano število tujih voznikov.

Avstrijec je prišel k nam po opravkih in spotoma natočil še nekaj čez 50 litrov goriva. "Ko je bilo pri nas ceneje, sem velikokrat videl Slovence točiti gorivo v Avstriji, zdaj pa je obratno," je povedal in dodal, da je "cena 95-oktanskega bencina v Avstriji višja za 50 centov, v Italiji pa še za nekoliko več".

Podobno je tudi z dizelskim gorivom. Avstrijci ga v Sloveniji natočijo za dobrih 50 centov ceneje, Italijani pa za slabih 50 centov ceneje. "Veliko Avstrijcev je ugotovilo, da je ceneje, če se pripeljejo v Slovenijo in gorivo natočijo tukaj. "Živim 10 kilometrov stran. Zame je to popolno," je še dejal Avstrijec.

Avstrijci, ki pridejo po gorivo v Slovenijo, pa si radi naredijo tudi nekaj zaloge. "V Avstriji je 10 litrov dovoljeno natočiti v rezervno posodo za gorivo, tudi danes jo imam s seboj."

Od danes je v veljavi najvišja mogoča cena pogonskih goriv. Ker so cene na svetovnem trgu nadpovprečno visoke, so se na OMV Slovenija odločili, da na svojih servisih visokokakovostno dizelsko gorivo MaxxMotion začasno umaknejo iz prodaje, saj je, kot so dejali, prodaja ekonomsko neupravičena.