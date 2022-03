Po gorivo v Avstrijo ali Italijo? To ni več dobra ideja.

Če je bilo nekoč za Slovence, ki živijo ob meji, po gorivo pametno oditi prek meje, to danes ne velja. Cene pogonskih goriv pri sosedih so še mnogo višje.

Pred leti, ko so bile v Sloveniji cene pogonskih goriv še regulirane, so bile nekaj časa precej višje kot v Avstriji. Na bencinskih črpalkah v mestih blizu državne meje je bilo mogoče najti tudi za 20 centov na liter cenejši bencin ali dizel. Na bencinskih črpalkah na avstrijskem Koroškem smo tako opazili tudi slovenske registrske tablice. Prebivalci Dravograda so imeli le nekaj kilometrov do prve bencinske črpalke prek meje.

Foto: Thinkstock

Danes je položaj ravno nasproten. Na avstrijskem Koroškem je danes najcenejši liter dizla mogoče dobiti za 1,82 evra, v povprečju pa bo treba zanj odšteti 1,95 evra. Liter 95-oktanskega bencina stane vsaj 1,80 evra, v povprečju pa okrog 1,88 evra.

Tako pri dizlu kot bencinu so ponekod cene za liter močno presegle mejo dveh evrov. Najdražji dizel tako na avstrijskem Koroškem stane 2,39 evra, najdražji liter bencina pa 2,29 evra.

Nekaj ulic narazen je razlika za en liter okrog 30 centov

Tudi trgovci z gorivom na Primorskem si lahko obetajo italijanske goste. Medtem ko liter dizla sredi Nove Gorice danes stane 1,67 evra, je treba zanj nekaj ulic stran v italijanski Gorici odšteti dobra dva evra (bencin okrog 2,1 evra). 30 centov za liter (15 evrov pri 50 litrih) pa bo že dovolj dober razlog za obisk italijanskih gostov.

Včeraj so v Italiji povprečne cene tako za dizel kot 95-oktansko bencinsko gorivo presegle mejo dveh evrov.