Cene goriva v tem tednu dni že drugič navzgor

Že nad mejo 1,7 evra za liter dizla

V ponedeljek oziroma v torek so se cene dizelskega goriva povzpele na rekordne vrednosti. Za liter dizla je bilo treba na črpalkah OMV odšteti 1,584 evra, v torek pa se je cena tako na Petrolu kot na OMV in drugih ponudnikih dvignila na okoli 1,662 evra. Danes se je na črpalkah OMV zunaj avtocest cena dvignila še enkrat. Tisti, ki bodo rezervoar napolnili pri OMV ali MOL, bodo morali za liter dizla od danes plačati 1,737 evra, ob avtocestah pa vsaj 1,797 evra. Pri Petrolu in Maxenu za zdaj od torka cen še niso podražili in ostajajo na 1,670 evra za liter dizla in 1,563 evra za liter bencina.