Pohlep? Tako na dvig cen goriv odgovarja Petrol.

Ker so podatki o cenah goriva javnega značaja in je prav tako mogoče preveriti ceno sodčka nafte, so številni hitro pogledali v zgodovino. Res je, cena sodčka nafte je bila leta 2008 145 dolarjev, a je bila cena goriva takrat pri nas okoli 1,2 evra. Ob rekordnih dvigih cene goriva na bencinskih črpalkah pa je hitro postalo jasno, da je cena za sodček nafte nižja kot pred 14 leti, a so cene goriva na črpalkah višje.

Zakaj se torej pojavljajo takšne razlike v ceni goriva?

Pri Petrolu so pojasnili, da "cene sodčka nafte in maloprodajne cene goriva leta 2008 in danes ne moremo neposredno primerjati, saj je cena pogonskih goriv odvisna od številnih dejavnikov, ki se skozi čas spreminjajo (sploh v omenjenem dolgem obdobju 14 let) in na katere družba Petrol oziroma katerikoli trgovec s pogonskimi gorivi ne more vplivati."

Na ceno goriva vplivajo številni dejavniki. Med njimi ni le cena naftnih derivatov na svetovnih borzah, temveč je treba pri ceni goriva upoštevati tudi "razmerje med dolarjem in evrom, državne davčne obremenitve in takse, ki pomembno vplivajo na zviševanje cen v zadnjem obdobju. Za korektno primerjavo maloprodajne cene danes in leta 2008 bi torej potrebovali podrobno analizo gibanja vseh teh dejavnikov v omenjenem obdobju," so še zapisali pri Petrolu.

Višja cena tudi zaradi velikih podražitev biodizla, ta mora biti v dizlu

Na občuten dvig cene dizelskega goriva v primerjavi z letom 2008 je pomembno vplivala tudi podražitev biodizla. "Cena surove nafte, na primer, predstavlja zgolj osnovo za borzne cene derivatov; v Sloveniji je zgodovinsko dosegala manj kot 50 odstotkov maloprodajne cene goriv (običajno okoli 40 odstotkov). V zadnjih letih se v Sloveniji krepi tudi predpisani delež biokomponente, ki se dodaja dizelskemu gorivu, in v Sloveniji znaša deset odstotkov e/e. K rasti maloprodajnih cen pogonskih goriv, posebej dizla, vplivajo tudi visoke podražitve biokomponente. Za primer: cene biodizla so se na svetovnem trgu leta 2021 zvišale za 159 odstotkov." Če v enačbo dodamo še spreminjanje menjalnega tečaja dolarja, je posledično cena goriv danes višja kot leta 2008 kljub cenejši nakupni ceni za sodček nafte na svetovnih borzah.

Komu finančna škoda, če vlada uvede regulacijo goriv

Pri Petrolu so še zapisali, da bi v primeru državne regulacije najvišje cene goriv za finančno škodo odgovarjal trgovec. "Družba Petrol kot trgovec z gorivi je v volatilnih in negotovih tržnih razmerah odvisna od borznih gibanj in kot uvoznik nosi celotno breme dražjih surovin."