Janša z dobavitelji o zalogah goriva v Sloveniji

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem v večernih urah opravil sestanek z vodilnimi v Petrolu, MOL-u in OMV o zalogah in dobavah naftnih derivatov v prihodnjih tednih ter ukrepih za nemoteno oskrbo tudi v primeru prekinitev dobav iz Ruske federacije.

Janša: Ni razloga za paniko

Janša je pred včerajšnjim sestankom sicer na družbenem omrežju Twitter zapisal tudi, da ima Slovenija dovolj zalog naftnih derivatov, zato goriva ne bo zmanjkalo. Poleg tega bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen sprejela dodatne ukrepe za ublažitev. "Nobenega razloga za kakršnokoli paniko," je ob tem navedel predsednik vlade Janez Janša.

Embargo na rusko nafto bi lahko imel katastrofalne posledice na svetovnih trgih, cena sodčka se lahko dvigne tudi na 300 evrov, je opozorila Moskva in grozila z zaprtjem plinovoda Severni tok 1, poročajo ruske tiskovne agencije.

Včeraj popoldne in zvečer se je zaradi napovedanih podražitev marsikdo odločil za obisk bencinske črpalke. Nastajala je velika gneča, ponekod je celo zmanjkalo dizelskega goriva. Trgovci sicer mirijo in zagotavljajo, da je goriva na zalogi zanesljivo dovolj.

Za koliko se bo poznalo v denarnici?

Liter bencina je na črpalkah zunaj avtocest dražji za okrog deset, liter dizla pa kar za 20 centov. Najcenejši liter dizelskega goriva v Ljubljani stane 1,64 evra, ob avtocesti pa 1,73 evra. Pri bencinu je najnižja cena 1,45 evra, ob avtocesti ta cena naraste na 1,62 evra za liter.

Pri 50-litrski posodi za gorivo to pomeni v primeru bencina višji račun za pet, pri dizlu pa za deset evrov.