Slovenska Istra: s to rešitvijo želi vlada zagotoviti dodaten vodni vir

Okoljski minister Andrej Vizjak je po sestanku z župani Brkinov in Krasa ponovil stališče vlade, da slovenska Istra potrebuje dodatni vodni vir in da zagovarja rešitev z akumulacijo Padež, da pa bodo pred dokončno odločitvijo v okviru sprejemanja državnega prostorskega načrta obnovili vse strokovne podlage. V postopku bo sodelovala tudi stroka.

Država želi zagotoviti dodatni vodni vir, ki bo primarno sicer namenjen zagotavljanju pitne vode za Istro, bo pa z njim mogoče nadgraditi tudi vodooskrbo celotnega zalednega območja, je v izjavi za medije po srečanju z župani občin Pivka, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Divača in Postojna ter direktorji Javnega podjetja Kovod, Komunale Sežana in Komunale Ilirska Bistrica poudaril minister za okolje in prostor, piše STA.

Celoten postopek bi lahko bil izpeljan v roku dveh let

Vlada zagovarja rešitev z akumulacijo Padež v Brkinih, čemur so sicer že pred časom izrazili nasprotovanje v lokalni skupnosti, pred dnevi je prišlo tudi do ustanovitve civilne iniciative. Vizjak je spomnil, da je bilo glede potrebe po dodatnem vodnem viru v preteklosti že narejenih veliko študij in da zdaj ni vprašanje, ali dodatni vir potrebujemo, "zato želimo ta projekt nadaljevati".

Kot je dodal minister, pa bo treba obnoviti vse strokovne podlage v okviru priprave državnega prostorskega načrta in projekt načrtovati glede na aktualne podatke. V teh letih se je namreč spremenila poraba vode v Istri, pa tudi pretoki vodotokov so se v teh letih spremenili.

V tem procesu bo sodelovala vsa strokovna javnost, ustrezno pa bodo obveščali tudi splošno javnost. Šele po pridobitvi vseh strokovnih podlag bo sprejeta končna odločitev, ali rešitev z akumulacijo Padež bo ali ne. Po ministrovi oceni bi celoten postopek lahko izpeljali v roku dveh let.

Vizjak je ob tem kategorično zavrnil podatke, da naj bi vlada sofinanciranje vodovoda Ilirska Bistrica - Rodik pogojevala s soglasjem za akumulacijo Padež. Glede ustanovitve civilne iniciative proti omenjenemu zajetju pa je minister za okolje pojasnil, da razume zaskrbljenost ljudi in da je ustanovitev civilne iniciative njihova pravica, "želim pa si v okviru diskusije s sleherno civilno iniciativo ali nevladno organizacijo argumentirane, strokovne razprave – ne čustev, ne politike, ne nekih neutemeljenih strahov," poroča STA.

Predlagali proučitev vseh alternativnih rešitev Padežu

Gostitelj, pivški župan Robert Smrdelj, je ocenil, da je "slovenski Istri zelo težko oporekati pravico do pitne vode, do ustreznega vodnega vira, da pa je treba kakršnekoli zaključke, vezane na to, ali se bo zadeva, kar zadeva samo zajetje, dejansko zgodila, predvsem dobiti ustrezne strokovne podlage".

Na sestanku so tako predlagali tudi proučitev vseh alternativnih rešitev Padežu. "Če te alternativne rešitve nimajo ustrezne možnosti in če se izkaže, da je to ustrezen vodni vir za slovensko Istro, pa bo temu zelo težko nasprotovati," je dodal Smrdelj. Župani sicer po njegovih besedah vztrajajo, da se poleg zagotavljanja dodatnega vodnega vira zagotovi tudi ustrezno varnost obstoječih vodovodnih sistemov za celo območje Krasa, Istre, Brkinov, Postojne in Pivke.

Sestanka se je udeležil tudi direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj, ki je poudaril, da vsi štirje vodovodi s tega območja za zanesljivo vodooskrbo potrebujejo dodatni vodni vir ter da rešitev s Padežem prinaša prav to. Vizjak je danes sicer že predal namenu prenovljen most čez reko Reko v vasi Suhorje, po sestanku v Pivki pa se je v Postojni sestal še s predsednikom Upravnega odbora Postojnske jame Marjanom Batageljem, s katerim sta se pogovarjala o spremembi uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, piše STA.