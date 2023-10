Vlada razburila visokošolski sindikat, na ministrstvu očitke zavračajo

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je po dveh letih ukinilo financiranje povečanega vpisa v programe računalništva in informatike, zato so na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko sprejeli sklep, da bodo v naslednjem letu število vpisnih mest znižali za 50. Na vladi so medtem zavode, še posebej tiste, kjer se izobražujejo kadri za pedagoške poklice in računalništvo, pozvali, naj število vpisnih mest povišajo. To je razburilo sindikate, ki vladne usmeritve vidijo kot hud poseg v avtonomijo univerz.

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) bi v Sloveniji vsako leto potrebovali šest tisoč novih strokovnjakov s področja informacijske tehnologije, vendar se jih v Sloveniji ne izobrazi niti pol toliko, pri tem pa država financiranje izobraževanja teh profilov celo zmanjšuje. Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko bodo po sklepu senata kljub povečanim potrebam po strokovnjakih in zanimanju mladih prav zaradi znižanja financiranja prihodnje študijsko leto število vpisnih mest na programih računalništva in informatike prve in druge stopnje znižali za 50.

Vlada se je prejšnji teden seznanila z usmeritvami za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025, ki jih je pripravilo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Med drugim so zavode pozvali, naj v prihodnjem letu povečajo število vpisnih mest za tiste programe, ki so imeli letos omejitev vpisa, med njimi so pedagoški poklici in računalništvo. Zavodom nalagajo še, naj pristopijo k preoblikovanju tistih študijskih programov, kjer je iz prijav za vpis in dejanskega vpisa vidno, da za študij na tem študijskem programu ni interesa.

Sindikati na nogah, na ministrstvu očitke zavračajo

Vladne usmeritve so razburile visokošolski sindikat Slovenije (VSS), kjer opozarjajo, da vlada univerzam odreja, kje morajo zvišati in kje znižati število vpisnih mest, kar ocenjujejo kot hud poseg v avtonomijo univerz. V javnem pismu, naslovljenem na ministrstvo ter rektorje v sindikatu, zapišejo, da je s tem dokumentom vlada univerzam odredila, na točno katerih študijskih področjih naj povečajo vpis, naložila pa jim je tudi krčenje vpisa na nekaterih drugih študijskih programih.

"Avtokratska zahteva po ukinjanju nekaterih študijskih programov predstavlja nezaslišan poseg v akreditirane programe, ki se izvajajo po ustreznih standardih, saj onemogoča možnost izobraževanja in pridobivanja znanj na posameznih področjih vsem tistim dijakom oziroma študentom, ki so si takšno področje izbrali," so zapisali v VSS. Ob tem so opozorili, da vlada za povečanje vpisa ne bo dala več sredstev.

Na ministrstvu so očitke sindikatov zavrnili. "Ministrstvo visokošolskih zavodov ne sili v manjšanje vpisnih mest. Če se bodo odločili, da obdržijo enako število vpisnih mest na programih, za katere je zanimanje za vpis nizko, poleg tega pa še velik osip na prehodu iz prvega v drugi letnik, bodo morali visokošolski zavodi pojasniti, zakaj menijo, da je za njih pomembno, da vseeno obdržijo število vpisnih mest na istem nivoju kot doslej," so pojasnili.

Poleg financiranja še kadrovske in prostorske zahteve

Poudarili so, da ministrstvo tudi ne zahteva povečanja vpisnih mest, ampak napotuje, da morajo visokošolski zavodi v okviru redne študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025 zagotoviti enak obseg vpisnih mest za redni študij za vpis v prvi letnik za programe, ki so bili v študijskem letu 2023/2024 dodatno financirani v okviru strategije o zagotavljanju dodatnega denarja zaradi povečanja vpisnih mest. Kot primer so navedli programe na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko.

Kar se tiče povečanja vpisnih mest na določenih področjih (izobraževanje – pedagoški poklici, pravo, socialno delo, farmacija, računalništvo in informatika oz. računalništvo in informacijska tehnologija, računalništvo in matematika, elektrotehnika, multimedije ter medijske komunikacije, strojništvo, tehniška varnost, gozdarstvo ter upravljanje gozdnih ekosistemov, živilstvo) bodo imeli visokošolski zavodi v letu 2024/2025 že sklenjene nove štiriletne pogodbe o financiranju z ministrstvom, in če bodo povečali število vpisnih mest, bodo ta zajeta tudi v finančnih sredstvih.

"Tudi pri povečanju vpisnih mest na tem področju ministrstvo ne bo zahtevalo povečanja, ampak morajo visokošolski zavodi sami oceniti, če in za koliko lahko povečajo vpis, saj ne gre le za financiranje, temveč tudi kadrovske in prostorske zahteve," so navedli.

Primorska univerza: Gre za priporočila, ki ne posegajo v avtonomijo univerz

Iz ljubljanske, mariborske in primorske univerze so sporočili, da njihovi rektorji niso bili seznanjeni z usmeritvami.

Na primorski univerzi dokument in kriterije, ki jih poznajo v obsegu informacije za javnost vlade in ministrstva, razumejo zgolj kot priporočilo, ki ga tudi sicer na univerzi že poznajo in upoštevajo pri določevanju števila razpisanih mest. Obstoječi način določanja števila vpisnih mest ocenjujejo kot primeren in ne vidijo potrebe po spreminjanju. Prav tako menijo, da usmeritve ne predstavljajo posega v avtonomijo univerz.