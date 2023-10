Kljub povečanim potrebam po informatikih bodo na fakulteti ukinili 50 vpisnih mest

Naslednje leto bo namreč na fakulteti 50 manj vpisnih mest, ker je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije že po dveh letih ukinilo financiranje povečanega vpisa v programe računalništva in informatike.

Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko bodo po sklepu senata kljub povečanim potrebam po strokovnjakih s področja informacijske tehnologije in zanimanju mladih zaradi znižanja financiranja s strani države prihodnje študijsko leto število vpisnih mest na programih računalništva in informatike 1. in 2. stopnje znižali za 50.

Kot so sporočili po torkovi seji senata fakultete, ki izobrazi večji del visoko kvalificiranega kadra s področja računalništva, je letos študij začelo 417 novih študentov, ob tem pa si je računalniško izobrazbo pri njih želelo pridobiti še 220 dijakov, a zanje že letos ni bilo dovolj razpisanih mest.

Naslednje leto bo na fakulteti 50 vpisnih mest manj

Zmanjševanje financiranja se torej dogaja ob dejstvu, da se mladi zavedajo perspektivnosti področja in se želijo izobraževati za inženirje računalništva in informatike, ob tem pravijo na fakulteti za računalništvo in informatiko in dodajajo, da digitalna strategija države predvideva vse večje potrebe po računalniških kadrih, ki jih že zdaj primanjkuje v zasebnem in javnem sektorju.

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) bi vsako leto potrebovali šest tisoč novih strokovnjakov, vendar jih Slovenija ne izobrazi niti pol toliko, pri tem pa država financiranje izobraževanja teh profilov celo zmanjšuje.

Naslednje leto bo namreč na fakulteti vpisnih mest 50 manj, ker je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije že po dveh letih ukinilo financiranje povečanega vpisa v programe računalništva in informatike, ki je vsaj deloma omililo razkorak med številom izobraženih kadrov in potrebami po njih v državi, so še dodali na fakulteti.

Na pristojnem ministrstvu so za STA pojasnili, da jim mora Univerza v Ljubljani, katere članica je tudi omenjena fakulteta, do 1. decembra poslati predlog razpisa za vpis v študijskem letu 2024/2025 za pridobitev soglasja vlade, ki ga mora pred tem obravnavati še senat univerze.

Glede navedb o financiranju so pojasnili, da univerza, enako kot ostali javni visokošolski zavodi, prejme skupna sredstva za študijsko dejavnost, ki obsega izvajanje rednega študija na 1. in 2. stopnji. Študijski programi se namreč ne financirajo posebej, ampak izvajanje študijske dejavnosti celotne univerze, katere obseg se določi ob soglasju k razpisu za vpis.

Od univerze se pričakuje, da bo ob načrtovanju razpisa za vpis in oblikovanju ponudbe vpisnih mest razporejala razpoložljive kadrovske, prostorske in finančne resurse. Sredstva med članice sicer razporeja univerza sama, še poudarjajo na ministrstvu.

Ministrstvo: dodatna razpisana mesta ne bodo več financirana

Ker pa se na ministrstvu zavedajo, da je na kratek rok prerazporejanje zmogljivosti univerze omejeno, je v študijskih letih 2021/22 in 2022/23 financiralo razpis dodatnih vpisnih mest za zagotovitev kadrov na področjih računalništva in informatike ter zdravstva z dodatnimi sredstvi.

Že v obvestilu za načrtovanje razpisa za vpis za aktualno študijsko leto 2023/24 je ministrstvo visokošolske zavode novembra 2022 obvestilo, da razpisana dodatna vpisna mesta na vseh študijskih področjih, razen na področju zdravstva, ne bodo več dodatno financirana.

V postopku priprave proračuna za prihodnji dve leti so namreč že upoštevali, da se bo število vpisnih mest na določenih študijskih programih oziroma področjih povečalo, in posledično je na proračunski postavki za študijsko dejavnost ministrstvo načrtovalo ustrezno povečanje razpoložljivih sredstev, so pojasnili.

Kot so še dodali na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, bo vlada usmeritve za pripravo načrtov za izvajanje študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025 obravnavala na četrtkovi seji.