S študijem do zanimivih priložnosti v turizmu

Oglasno sporočilo

Foto: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

Turistična panoga je ponovno v razcvetu, še posebej Slovenija v primerjavi z drugimi državami zelo hitro okreva in se približuje rekordnemu predcovidnemu letu. Povpraševanje po kadrih v turizmu je zato še posebej veliko. Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru s svojimi sodobnimi programi na vseh treh ravneh svoje študente izobražuje za delo v hitro spreminjajočem se okolju, saj zaradi popolne prenove študijskih programov ponuja še posebej sodobne vsebine.

Prenovljen sodoben magistrski program

Prenova magistrskega programa je bila prilagoditev hitrim spremembam v svetu, predvsem v turističnem gospodarstvu, ki vedno znova išče inovativne pristope. Tako imajo vsebine, kot so trajnost ter digitalizacija in komuniciranje, še večjo veljavo kot prej. Sodoben in vsebinsko bogat program Turistične destinacije in doživetja je usmerjen k poglobljenemu izobraževanju ter usposabljanju razvojnega in vodilnega kadra, poudarek je na pridobivanju znanja o strateškem razvoju destinacij in oblikovanju kreativnih doživetij po meri sodobnih turistov. Poleg strateškega in analitičnega pristopa pa študij vključuje tudi prakso, veliko izbirnih predmetov, tudi v obliki učenja tujih jezikov.

Foto: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

Inovativni in individualni pristop

Dvoletni študij je zasnovan precej inovativno ter stavi predvsem na osebni pristop in kakovostne medsebojne odnose. Načrtovan je tako, da študenti pridobijo potrebna znanja, ki se nadgrajujejo, ter da lahko svojo kreativno idejo za magistrsko nalogo razvijajo že med študijem.

Foto: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

Delo poteka v manjših skupinah, kar omogoča prilagodljivost in individualno mentoriranje, ki ne poteka le pri pripravi magistrske naloge, ampak ves čas študija. Učenje na primerih iz prakse, sodelovanje študentov pri projektih, terensko delo študentov, organizacija dogodkov in mednarodna gostovanja številnih tujih strokovnjakov so le nekatere prednosti podiplomskega študija na Fakulteti za turizem. Študij se konča s pripravo in zagovorom zaključnega magistrskega dela, študenti pridobijo naziv magistrica oz. magister turizma.

Način študija

Način študija je redni in za vse tiste, ki te možnosti še niso izkoristili, brezplačen. Predavanja potekajo praviloma med tednom v popoldanskem času, kar omogoča udeležbo tudi nekaterim študentom, ki so že zaposleni. Študij je namenjen vsem tistim, ki so s turizmom povezani pri svojem delu, vsem študentom, ki so na prvi stopnji študirali turizem ali sorodno družboslovno področje, ter vsem, ki jih navdušuje delo in raziskovanje v turizmu in z njim povezana področja. Prav interdisciplinarnost turizma omogoča, da najdemo povezavo tudi z različnimi drugimi panogami.

Foto: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

Zaposlitve

Predvidene zaposlitve za magistre turizma so predvsem na področju načrtovanja, vodenja in postavljanja strategij destinacij in organizacij, oblikovanja doživetij, raziskovanja in vodenja v turizmu. Magistri in magistrice fakultete so zaposleni tako v javnem kot tudi realnem sektorju, na primer kot referenti in svetovalci, organizatorji dogodkov, potovanj, doživetij, raziskovalci v turizmu, vodje, turistični informatorji, podjetniki itd.

Zakaj magistrski študij na Fakulteti za turizem UM?

Foto: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

Moj odgovor je, zakaj ne. Turistične destinacije in doživetja – nov magistrski študij na naši fakulteti ti daje širok spekter in praktična znanja, ki jih lahko uporabiš na delovnem mestu in tudi v vsakdanjem življenju (ko se odpravljaš na potovanja, na primer). Tisoč in ena možnost sodelovanja pri mednarodnih projektih, opravljanje prakse v najrazličnejših podjetjih po svetu in izmenjava študentov v skoraj katerikoli državi bi si zaželel. To je le nekaj dobrih stvari, ki ti jih da ta študij. Na tej fakulteti nisi številka. Profesorji te pokličejo po imenu, prepoznajo tvoj potencial in te spodbujajo k temu, da ga razvijaš. Pri predavanjih se veliko sodeluje z gospodarstvom in na ta način sem spoznala svojega današnjega šefa. Sodelovanje in poučevanje profesorjev, ki veliko delajo s slovenskim turizmom, ti daje prednosti pri zaposlitvi v hitro rastočih turističnih podjetjih. Prav to je tudi meni pomagalo pri prvi zaposlitvi. Nikoli ti ne bo niti najmanj žal časa, ki ga boš vložil v študij na fakulteti, ker ti bo v življenju prinesel veliko prednosti.

Nika Kramžar, absolventka

Prvi prijavni rok in dodatne informacije Informativni dan za magistrski študijski program bo letos v četrtek, 25. maja, ob 17. uri na sedežu fakultete v Brežicah. Vsem tistim, ki razmišljate o vpisu na magistrski študij, vendar se vam ob tem še vedno poraja več vprašanj, na fakulteti svetujejo, da stopite v stik z njimi na naslovu ft@um.si ali jih kar pokličete na telefonsko številko 08 20 57 067. Na vsa vaša vprašanja bodo z veseljem odgovorili.



Več informacij najdete tudi na spletni strani www.ft.um.si ter tudi na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Rok za prijavo na podiplomski študij v prvem roku je odprt vse do 8. septembra 2023, in sicer prek spletnega portala eVŠ.

Naročnik oglasnega sporočila je Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru.