Na tej perspektivni študijski smeri še nekaj prostih mest v drugem prijavnem roku!

Kandidati, ki se želite v študijskem letu 2023/2024 vpisati v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študijskega programa v drugem prijavnem roku, imate časa še do petka, 25. avgusta 2023. Svojo prijavo lahko oddate na še prosta vpisna mesta.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku, prijavijo tudi kandidati, ki v prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študijski program.

Študij priložnosti

Izbira študija je ena izmed pomembnejših odločitev, ki jih sprejmemo v življenju, zato je ne smemo jemati zlahka. Z izbiro področja, ki nas navdihuje in ustreza našim sposobnostim, postavljamo temelje za uspešno prihodnost. Dober premislek je zato ključnega pomena, saj je veliko lažje študirati in kasneje delovati na področju, ki nas zares veseli. Med trenutno bolj zaželene poklice gotovo sodijo tudi tisti, ki se ukvarjajo z medosebnimi odnosi. Posebno vrednost pa imajo študijski programi, ki poleg znanja in poklicnih kompetenc ponujajo tudi globlji pogled v človeka oziroma ki vodijo v razmišljanje o duhovnosti, Bogu in pomenu religije. Tako medosebni odnosi kot tudi odnos do Boga namreč vedno bolj narekujejo kakovost življenja, področje pa v današnjem utripu časa postaja vedno bolj relevantno tudi na profesionalni ravni.

Odnosi nas zaznamujejo bolj, kot si mislimo, saj bistveno vplivajo na oblikovanje naše osebnosti, na to, kar smo, in navsezadnje na to, kako delujemo. Dejstvo je, da so odnosi in funkcionalna kondicija duševnega in duhovnega zdravja temelj vsega. Iskanje smisla v življenju odgovori na bistvena bivanjska vprašanja, raziskovanje odnosa z Bogom in duhovnost nam pomagajo vstopati v odnose in ponujajo odgovor na marsikatero življenjsko stisko, zato je zelo dobrodošel NOV študijski program, ki se bo v naslednjem študijskem letu izvajal prvič. Gre za prvostopenjski študijski program Človek in medosebni odnosi (ČMO), ki združuje duhovnost s temeljnimi znanji duševnega zdravja.

Na teološki fakulteti se lahko tako letos prvič vpišete na študij, ki vam bo pomagal pri razumevanju sebe in odnosov z ljudmi. Z novim študijskim letom namreč uvajajo nov študijski program prve stopnje Človek in medosebni odnosi, v sklopu katerega je še mogoč vpis v drugem prijavnem roku na smeri Teološki in religijski študiji.

Študijska smer Teološki in religijski študiji

Tisti, ki so jim blizu duhovnost, iskanje smisla, razmišljanje zunaj okvirov oziroma bi bili radi aktivni znotraj cerkvenih skupnosti, ne smejo spregledati smeri Teološki in religijski študiji, ki ponuja temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religij, kulturne zgodovine in etike. Prek študijskih vsebin znotraj smeri bodo razširili svoja obzorja s krščansko kulturo in izročili drugih religij ter spoznali pomen religij znotraj zgodovine človeštva in sodobne kulture.

Program vas bo pripravil za delovanje na župnijah in vodenje župnijske skupnosti. Poleg tega smer ustrezno pripravlja vse, ki bodo želeli nadaljevati drugostopenjski študij religiologije (npr. na Teološki fakulteti na magistrskem študijskem programu Religiologija in etika).

Smer Teološki in religijski študiji (na študijskem programu Človek in medosebni odnosi) omogoča

razumevanje sebe in odnosov med ljudmi,

razumevanje odnosov med religijami,

poglobljen vpogled v eksistencialna vprašanja človeka,

povezovanje bibličnih in teoloških vsebin z lastnim življenjem in osebno vero,

pridobitev pedagoškega znanja, zlasti za področje religijskih in etičnih vsebin,

izhodišče za nadaljnje izobraževanje na področju teologije, religiologije in etike.

Po uspešno končanem študiju prejmete naziv diplomant/diplomantka teoloških in religijskih študijev.

In kje lahko bodoči študentje in študentke najdejo zaposlitev po uspešno končanem študiju omenjene smeri?

Na Teološki fakulteti za študente smeri Teološki in religijski študiji pričakujejo zaposlitve na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (stalni diakoni, pastoralni referenti, sodelovanje v organih verskih skupnosti), na področju humanitarne, karitativne in socialnovarstvene dejavnosti, na področju kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, upravljanje kulturne dediščine), na področju javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah), na področju medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci), na področju založništva (uredniki, pomočniki urednikov) ter na področju menedžmenta (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo pri razvoju kadrov).

Prosta mesta še v Ljubljani in Mariboru

Na program Človek in medosebni odnosi se lahko bodoči študentje vpišejo v Ljubljani ali Mariboru – redno ali izredno. Skupno je na obeh lokacijah na voljo še 25 prostih mest na smeri Teološki in religijski študiji. Na obeh enotah so enaki pogoji za vpis in študijski program se bo (ob zadostnem vpisu študentov) izvajal v enakem obsegu. Pogoj za vpis je opravljena splošna matura (oziroma končani nekateri programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja ob dodatnem izpitu iz splošne mature iz ustreznih predmetov).

Študij je primeren za vse, ki si želijo kakovostnega študija z aktualnimi vsebinami ter jih zanimajo človek, odnosi in teološka misel.

