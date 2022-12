"December je prazničen mesec, mesec, v katerem je čas za druženje s prijatelji in najbližjimi. Pridih čarobnosti decembru doda tudi posebna praznična okrasitev, katere del so novoletne lučke, zato sem se s koncesionarjem dogovorila za prižig novoletnih luči tudi v naši občini," pa je povedala novoizvoljena županja Domžal Renata Kosec.

Pretekli mesec so se napovedih nekdanjega župana Domžal na občini odločili, da okrasitve mesta letos v Domžalah ne bo, ker bodo varčevali z elektriko. Za praznično vzdušje bo dovolj okrašena jelka v središču mesta, je takrat napovedal župan Toni Dragar . A po volitvah je pretekli teden vodenje občine prevzela novoizvoljena županja Renata Kosec, ki je prisluhnila pobudam občank in občanov, da decembra tudi občina Domžale potrebuje praznično preobleko, poleg tega pa tudi prižig novoletnih luči.

"Ljudje tudi v Domžalah čutimo, da živimo v resnih časih. Imamo izdelan prednostni načrt uporabe in ugašanja javne razsvetljave," je pretekli mesec v objavi na spletni strani domžalske občine napovedal Dragar in se v luči varčevalnih ukrepov odločil za vrsto sprememb.

Nova županja se je odločila za drugačen pristop

Celotna okrasitev v Občini Domžale bo sicer v manjšem obsegu kot pretekla leta, bodo pa del občinske okrasitve tudi središča krajevnih skupnosti. Županja Renata Kosec je pri tem opozorila tudi na vse decembrske dogodke, ki so jih na občini združili v decembrski koledar s sloganom Naj osreči.

"Obljubljali smo, da bo občina Domžale občina, v kateri bomo radi živeli. V decembru si vsi želimo čarobnosti in topline, ki jo pričara prav druženje s prijatelji in najbližjimi. Pri tem so pomemben element tudi novoletne lučke. Vse posebej toplo vabim v Čarobno mesto, na koncerta v Športno dvorano Domžale in na otroško silvestrovanje v Češminov park," je ob odločitvi za postavitev praznične okrasitve povedala županja Renata Kosec.