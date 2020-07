Kakšna je podpora aplikaciji za sledenje okužbam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvedbe aplikacije ne podpira 54 odstotka vprašanih, ki aplikacijo vidijo kot vdor v zasebnost ali pa kot neučinkovito sredstvo za sledenje gibanja okuženih posameznikov, kaže raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Aplikacijo podpira 38 odstotkov vprašanih. Ti menijo, da bomo z njeno pomočjo zagotovili lažjo sledljivost širjenja virusa. Na drugi strani 36 odstotkov vprašanih aplikacije ne podpira, saj jo vidijo kot vdor v zasebnost posameznika, še nadaljnjih 18 odstotkov pa aplikacije ne podpira, saj jo vidijo kot neučinkovito, še kažejo rezultati raziskave.

Skupno torej aplikacije iz različnih razlogov ne podpira 54 odstotkov vprašanih, neodločenih pa je devet odstotkov vprašanih.

Aplikacijo pogojno podpira 40 odstotkov vprašanih

Med tistimi, ki aplikacije ne podpirajo, saj jo vidijo kot vdor v zasebnost, je šest odstotkov takšnih, ki bi uvedbo aplikacije vseeno sprejeli v zameno za manj ostre restrikcije vlade. Med celotno populacijo to predstavlja dva odstotka, kar pomeni, da je skupna podpora aplikaciji (pogojno) 40 odstotkov, še kažejo rezultati raziskave.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 9. in 10. julijem 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 506 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.