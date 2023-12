Vandali tokrat nad nogometno igrišče: povzročili za štiri tisočake škode

Šentjurski policisti so bili pred časom obveščeni, da so storilci z vozili namerno poškodovali travnato površino pomožnega nogometnega igrišča v Šentjurju. Z dejanjem so domačemu nogometnemu klubu povzročili za okoli štiri tisoč evrov materialne škode. Vodilni v klubu so v teh dneh zagnali dobrodelno akcijo. S pomočjo sredstev, ki jih bodo zbrali nameravajo zgraditi igrišče z umetno travo.

V novembru so vandali povsem uničili pomožno nogometno igrišče v Šentjurju. Po travi so se namreč vozili z avtomobili in igrišče razrili. Vandalizem, sicer v manjšem obsegu, se je dogajal že tudi pred tem, poroča Štajerskival, je pa novembrski dogodek spodbudil vodilne v klubu, da so znova začeli resno razmišljati o ideji oz. želji po gradnji igrišča z umetno travo.

Igrišče z umetno travo bi zgradili na lokaciji sedanjega pomožnega igrišča na obrobju Šentjurja, ki je v lasti šentjurske župnije, zaradi česar projekt ne more biti v domeni občine. V Nogometnem klubu Šentjur so se zato odločili za veliko dobrodelno akcijo. Kot je pojasnil predsednik tamkajšnjega nogometnega kluba Jernej Leskovar, bi za začetek zgradili umetno igrišče z umetno travo, reflektorji in ograjo kar bi jih stalo 250 tisoč evrov. Nekaj sredstev bodo prejeli tudi od nogometne zveze, fundacije za šport in občine, ostalo pa bodo zbrali prek dobrodelne akcije.