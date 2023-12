Brezobzirno dejanje na enem od slovenskih drsališč: morali so ga zapreti

V torek so v Sežani na Lipovem listu odprli drsališče, včeraj zjutraj pa je upravitelje čakalo neprijetno presenečenje. Neznanci so namreč ledeno ploskev posuli s soljo, zaradi česar se je začela taliti, so objavili na profilu občine Sežana na Facebooku.

"Občina Sežana, Zavod ŠTIP ter ORA Krasa in Brkinov z zgroženostjo najostreje obsojajo vandalizem ter uničevanje javne in zasebne lastnine. Nesprejemljiva, neodgovorna in brezobzirna dejanja v naše okolje vnašajo negativne posledice, ki se ne kažejo zgolj v materialni škodi, ampak povzročajo tudi splošno nevarnost," so zapisali.

Ob tem se sprašujejo, zakaj drsališče, ki je namenjeno zabavi predvsem najmlajših občanov, nekoga zmoti do mere, da ga namerno uničuje.

Kot še poudarjajo, si občani želijo sožitja, mirnega reševanja nestrinjanj in spoštovanja javne ter zasebne lastnine. "Namesto destruktivnega obnašanja spodbujajmo mirno izražanje stališč, konstruktivno reševanje težav ter spoštovanje pravic drugih."

Kršitelje zato pozivajo, da se nespametno uničevanje preneha, vse občane pa, da vandalizem obsodijo.

Kljub velikemu trudu zaposlenih na Zavodu ŠTIP ledena ploskev včeraj še ni omogočala varnega drsanja, zato je drsališče ostalo zaprto.