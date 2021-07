Zvezdnici razdejal hišo in trdil, da je njen sin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Sofia Vergara in njen mož, igralec Joe Manganiello, sta bila pred kratkim tarča napada vandala, ki je z grafiti popisal zunanjost njunega razkošnega doma v Los Angelesu in s tem povzročil za sto tisoč dolarjev (dobrih 80 tisoč evrov) škode, poroča spletni tabloid TMZ.

Prestižno domovanje hollywoodskih zakoncev na Beverly Hillsu:

Še preden bi pobegnil, so ga prijeli policisti, ob aretaciji pa jim je zatrdil, da je igralkin sin in da le poskuša stopiti v stik s svojo materjo. Hišo je namreč popisal s povezavami do svojih profilov na družbenih omrežjih, prek katerih bi se mu Vergara lahko oglasila.

Manganiello in Vergara sta poročena od leta 2015. Foto: Reuters

48-letna igralka sicer ima sina, v prvem zakonu se ji je rodil danes 29-letni Manolo, a ne ve nič o tem, da naj bi imela še enega otroka. V času vandalskega napada ju z možem ni bilo v hiši, ta je trenutno prazna, ker jo prenavljata.

