V Sloveniji 21 novih okužb s covid-19 #video

Iz bolnišnice so odpustili eno osebo s covidom-19, tam jih ostaja še šest. Na intenzivni negi ni nobenega bolnika, prav tako v soboto ni umrl nihče, število smrtnih primerov tako ostaja na 111.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 4.7.2020 (00:00-24:00): - Št. testiranj: 716 - Št. pozitivnih: 21 -... Posted by Vlada Republike Slovenije on Sunday, July 5, 2020

V vipavskem domu starejših še ena nova okužba

Potem ko smo včeraj poročali, da je v Centru starejših Pristan v Vipavi z novim koronavirusom okuženih pet zaposlenih in trije varovanci, imajo danes potrjeno še eno novo okužbo.

V Centru starejših Pristan v Vipavi so imeli danes do 8. ure potrjenih devet okužb z novim koronavirusom, od tega so okuženi štirje stanovalci in pet zaposlenih, poroča STA.

V centru, ki je do nadaljnjega zaprt za vse obiskovalce, so sprejeli dodatne ukrepe za zajezitev prenosa okužb, so davi objavili na spletni strani Centra starejših Pristan Vipava.

Center sodeluje z epidemiologom, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in drugimi strokovnjaki, so še navedli. Kot nam je včeraj pojasnil direktor doma Martin Kopatin, izvor okužb še ni znan, zato raziskovanje še poteka. V domu so sprejeli že vse preventivne ukrepe, ki jih izvajajo skladno z načrti.

Vseh pet zaposlenih je v karanteni, v samoizolaciji so tudi okuženi varovanci, nam je včeraj potrdil Kopatin. Eden od okuženih stanovalcev je bil premeščen na infekcijsko kliniko, drugi, ki so ravno tako okuženi, pa naj bi bili po poročanju Televizije Slovenija včeraj.

Domovi za zdaj še niso zaprti za obiske

Novih okužb v domovih za starejše po vnovičnem povečanju do včeraj sicer ni bilo zaznati, zato je vlada v soglasju s Skupnostjo socialnih zavodov sprejela odločitev, da za zdaj domov z enotnim navodilom za celotno območje Slovenije ne bo zaprla.

"To odločitev lahko še vedno sprejmejo posamezna vodstva domov na podlagi epidemiološke slike lokalnega okolja ter mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)," je na petkovi novinarski konferenci povedala Mateja Ribič, državna sekretarka na ministrstvu za delo.

Da bi domove obvarovali pred okužbami, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj na vse ustanove, ki izvajajo institucionalno varstvo, naslovil poziv za dosledno izvajanje vseh preventivnih ukrepov.

"Konstantno iščemo ravnovesje med ukrepi, ki bodo zmanjšali možnost vnosa in širjenja okužbe v domovih za starejše, ter pravico tako stanovalcev kot tudi svojcev do osebnega stika," je pojasnila Ribičeva.

