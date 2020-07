Število okuženih se je skoraj podvojilo, včeraj 30 novih #video

V Sloveniji smo v petek potrdili 30 novih primerov okužb s koronavirusom, kar je največ po 16. aprilu, kažejo podatki sledilnika covid-19. Gre za veliko povečanje, saj smo v četrtek potrdili "le" 16 novih okužb.

Med 30 na novo potrjenimi okuženimi je večina mladih. Kar 18 jih je starih do 44 let, med njimi je otrok, star do štiri leta. Pet na novo okuženih je v starostni skupini od 45 do 54 let, trije v starostni skupini od 55 do 64 let, dva v starostni skupini od 65 do 74 let, po eden pa v starostnih skupinah od 75 do 84 let in nad 84 let, poroča STA.

Doselj je v Sloveniji za covid-19 umrlo 111 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 3. 7. 2020 (00:00-24:00): - Št. testiranj: 1456 - Št. pozitivnih:... Posted by Vlada Republike Slovenije on Saturday, July 4, 2020

Največ obolelih je med mladimi

Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je včeraj na vladni novinarski konferenci dejala, da se število novih primerov pri nas povečuje. Še vedno nihamo, a krivulja rahlo raste, je opozorila.

Trenutno imamo precej več mlajše populacije, največ obolelih je v starostni skupini med 25 in 34 let. Tokrat je več obolelih med moškimi. Za primerjavo, povprečna starost okuženih na začetku epidemije je bila precej višja.

Po Sloveniji trenutno 11 skupkov okužb

Po njenih besedah v Sloveniji trenutno sledijo več kot 11 aktivnim skupkom, od koder še vedno prihajajo pozitivne osebe med stiki. Ti skupki se bodo verjetno še širili, opažajo tudi nekaj manjših družinskih skupkov ter skupke v večjem trgovskem podjetju in v gostinskih lokalih.

V nekaterih primerih ne vedo, kje so se oboleli okužili

Junija je bilo v Sloveniji potrjenih 139 primerov novih okužb. Največ jih je bilo uvoženih iz BiH, Srbije, Kosova, Hrvaške, Kazahstana, Rusije, Švedske in ZDA. Z uvoženimi primeri je bilo povezanih 59 primerov okužb, 22 z lokalnim virom okužbe oziroma z lokalnim prenosom, pri osmih osebah ne vedo, od kod izvira okužba, je povedala Čakš Jagerjeva.

