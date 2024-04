Meningokokni meningitis usoden za osmošolca

Osmošolec, ki so ga v soboto hospitalizirali zaradi suma na invazivno meningokokno bolezen, ki povzroča vnetje možganskih ovojnic, je v nedeljo v bolnišnici umrl.

Novih primerov obolenja za zdaj niso zaznali, je pa epidemiološka služba NIJZ Novo mesto za šolarje, starše in zaposlene na novomeški Osnovni šoli Bršljin izdala podrobna navodila. Tisti, ki so bili z osmošolcem v tesnem stiku, so dobili preventivno zdravilo, poroča Prvi dnevnik. Bolezen se namreč prenaša z neposrednim telesnim stikom z bolnikom ali prek kapljic, ki vsebujejo izločke nosu in žrela okuženih oseb.

Meningokokni meningitis je akutna bakterijska bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki, čas od okužbe do izbruha bolezni je od dva do deset dni, običajno od tri do štiri dni. Glavni vir okužb je običajno zdravi nosilec, ki ponavadi ne zboli, je zapisano na spletni strani NIJZ.