V UKC Ljubljana namesto manjkajočih sester pomagajo tudi prostovoljci #video

V ljubjanskem kliničnem centru je približno 300 medicinskih sester nenadomeščenih zaradi odhodov, dolgotrajnih bolniških ali porodniških odsotnosti. Kar nekaj pa je tudi takšnih zaposlenih, ki so sami okuženi, bolni ali pa so v karanteni. Delovne sile močno primanjkuje, zato jim na pomoč priskočijo tudi prostovoljci Rdečega križa. V tednu solidarnosti pa niso edini, ki poudarjajo, kako pomembno je v tem času, da se ozremo naokrog in pomagamo pomoči potrebnim.

"V tej situaciji bi pravzaprav potrebovali 400 medicinskih sester," je povedala Zdenka Mrak glavna medicinska sestra v UKC Ljubljana.

Največji bolnišnici v državi so tako na pomoč priskočili prostovoljci Rdečega križa. Ti so pripadniki enot za pro pomoč, ki se izobražujejo na 70-urnih tečajih, poznajo trenažne postopke in so usposobljeni za izredne razmere.

"To pomeni, da bomo pomagali pri oskrbi, pri higieni, pri transportu bolnikov s covidom in pa ostalih bolnikov. Tukaj smo s srcem in dušo," je povedala Monika Grošelj, prostovoljka bolničarka iz območja združenja Zagorje.

Poleg pomoči v ljubljanskem UKC prostovoljci Rdečega križa trenutno sodelujejo še v treh bolnišnicah v Sloveniji, ob tem pa še v domovih za starejše občane, pri oskrbi prebivalstva in pri krvodajalstvu, ki ostaja njihova ključna dejavnost.

"Ozrimo se levo in desno doma, pri sosedih in bomo videli veliko žalostnih zgodb, zato pa je tudi toliko bolj cenjeno delo naših prostovoljcev in vseh drugih prostovoljcev, ki se trudimo lajšati sosedom in vsem, ki potrebujejo pomoč, stiske, s katerimi se srečujejo," je ob tednu solidarnosti dejala Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije.

Trenutno je največ povpraševanja po bundah, trenirkah in čevljih

"Ljudem rečemo, naj prinesejo v vrečkah stvari, ker to mora biti potem v karanteni. Naslednji dan to iz vrečk vzamemo ven in sortiramo, pregledamo vsako stvar, da ni madežev, da ni strgano, da je ohranjeno," je povedala Irena Juršič, ki se v Karitasu dnevno srečuje z najrazličnejšimi težkimi zgodbami, saj v skladišču pa med drugim skrbi za sprejem in predajo oblačil.

Trenutno je navečje povpraševanje po bundah, trenirkah in čevljih. V Karitasu so ob oblačilih in hrani veseli tudi vsake nove pomoči v prostovoljstvu.

Poleg družabništva starejšim preko telefona in pomoči v domovih za starejše, trenutno potrebujejo pomoč tudi pri razdeljevanju hrane.

"V tej tretji rundi evropske hrane imamo na voljo kar 850 ton hrane, ki jo bomo razdelili našim rednim uporabnikom. Pri tem rabimo tudi pomoč, ker so naši prostovoljci starejši in potrebujejo podporo mlajših," je povedal Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas.

Aktivno pomagajo tudi študenti

Ob izgubljenem študentskem delu in okrnjenih predavanjih so se prostovojstva že ob prvem valu lotili tudi člani Študentskega kluba Kamnik, svojo pomoč pa ponujajo tudi v teh jesenskih dneh.

"Pomagali smo zdravstvenemu domu, razvažali smo živila in zdravila rizičnim osebam in pomagali tudi na tržnici. Pomagamo povsod, kjer občina potrebuje pomoč," je dejala prostovoljka.

Ob vsem, česar se lotevajo, imajo v načrtu tudi pomoč študentom, ki so se znašli v stiski zaradi izgubljenih dohodkov pa ne morejo plačevati svojih najemnin ali položnic in to je v dneh, ki so pred nami, še kako dobrodošlo.