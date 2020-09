Zaradi covid-19 v svetu umrlo več kot tisoč medicinskih sester

V poročilu je ICN, ki predstavlja več kot 130 nacionalnih društev medicinskih sester, ugotovil, da je glede na dostopne podatke zaradi covid-19 umrlo več kot tisoč medicinskih sester. V resnici pa je številka verjetno še višja, saj imajo podatke le za 44 držav, piše STA.

Umrlo najmanj sedem tisoč zdravstvenih delavcev

Do 11. avgusta je na primer v Braziliji v povezavi s covid-19 umrlo 351 medicinskih sester, kar je največ glede na razpoložljive podatke. Po podatkih nevladne organizacije Amnesty International je sicer do začetka septembra zaradi covid-19 umrlo najmanj sedem tisoč zdravstvenih delavcev, navaja STA.

Podcenjene in premalo plačane

Predsednica mednarodnega sveta Annette Kennedy je ob predstavitvi poročila danes opozorila, da so medicinske sestre in zdravstveni delavci še naprej izpostavljeni bolezni covid-19 in vsem pridruženim tveganjem, kot so nasilje in duševne bolezni. "Medicinske sestre so podcenjene, premalo plačane in občasno se z njimi ravna, kot da so odvečne. To so škandalozne razmere in ICN poziva vlade, naj jih popravi," je dodala po navedbah STA.

V poročilu so še zapisali, da se je v 32 državah do sredine avgusta z novim koronavirusom okužilo več kot 570 tisoč zdravstvenih delavcev, kar predstavlja okoli deset odstotkov vseh primerov. Sicer pa so opozorili, da ni globalnega sistema beleženja števila medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev, ki so se okužili z novim koronavirusom ali umrli zaradi covid-19.