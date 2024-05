Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester pozivi k izboljšanju delovnih pogojev

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) izpostavljajo tudi problematiko pomanjkanja kadra, ki je vsaj evropska, če ne globalna težava. Da bi pri nas ustavili trend odhajanj iz poklica, bi bilo treba zaposlenim v zdravstveni negi zagotoviti dostojno plačilo in primerne delovne pogoje. K slednjemu bi močno prispevala sprejetje ter implementacija kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi, so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost ob mednarodnem dnevu.

Spomnili so, da kljub stavkovnemu sporazumu, ki so ga sindikati podpisali z vlado decembra 2018, ter podpisanemu dogovoru o nujnih ukrepih na področju zdravstva in socialnega varstva iz novembra 2021 do danes še niso sprejete in uveljavljene rešitve, ki bi vsaj delno pripomogle k začetku urejanja razmer v zdravstveni negi.

Po mnenju Zbornice-Zveze vlaganje v medicinske sestre presega zgolj koristi za zdravje

Za SDZNS je prioriteta tudi prenova plačnega sistema za javni sektor in v njenem okviru primerno ovrednotenje dela vseh zaposlenih v zdravstveni negi na vseh nivojih delovanja. Pri plačnih oziroma stebrnih pogajanjih si bodo prizadevali za takšne rešitve, ki bodo ustrezno naslovile plačna nesorazmerja in bodo pravične za vse zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, so zapisali.

Pozivi k izboljšanju delovnih pogojev, zagotavljanja zadostnega števila izvajalcev in višjim vlaganjem v razvoj in izobraževanje kadra prihajajo tudi iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza).

Po mnenju Zbornice-Zveze vlaganje v medicinske sestre presega zgolj koristi za zdravje, saj ima dolgoročne učinke tudi na gospodarsko rast. Skrajni čas je, da se te pomembne vloge zavedo tudi politični odločevalci, menijo.

