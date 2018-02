V torek prihaja še ena politična stranka

Na njegovi kandidatni listi za junijske parlamentarne volitve ne bo dozdajšnjih politikov oziroma tistih, ki so že kandidirali za poslance, ampak ljudje, ki so izjemno uspešni v svojih okoljih, obljublja Požar. Nastopili bodo s 33 programskimi točkami, na podlagi katerih bodo po volitvah sklepali koalicijo.

Morda vas zanima še:

Nove stranke: kaj prinašajo v politični prostor, komu bodo kradle, kateri lahko uspe?

Ustanovljena nova slovenska desna stranka, Primc njen predsednik #foto

Dobovšek predsednik Dobre države, koga je pritegnil v novo stranko? #foto

Nove liberalne stranke vendarle ne bo

Razlog, da Požar novo stranko ustanavlja prek že delujoče stranke, je v tem, da ga je vodstvo Liste za Maribor lansko jesen vanjo povabilo. To je sovpadalo z njegovo odločitvijo o vstopu v politiko, pa še Mariborčan je, pojasnjuje Požar. Kot poudarja, gre za neideološko stranko, ki ni obremenjena s kakršnokoli politično opcijo. Sicer se česa takšnega ne bi lotil.

Posebnost Liste za Maribor je med drugim v tem, da niso imeli, nimajo in ne bodo imeli svoje centrale v Ljubljani. "Ko bom postal predsednik stranke, bo njen sedež ostal v Mariboru," napoveduje Požar.

V stranki ne bo "zapacanih" ljudi

Požarjev pogoj in omejitev pri vstopu v politiko so resnično novi obrazi, ki bodo sestavljali listo na junijskih parlamentarnih volitvah. Kandidatno listo za vseh 88 volilnih okrajev že sestavljajo. "Lista bo sestavljena iz oseb, ki nikoli niso bile tako ali drugače vpletene v državno politiko. Na njej ne bo nikogar, ki se je že 'zapacal' v politiki," napoveduje.

Foto: gibanje Druga priložnost, tvoja prihodnost Da se novi in neobremenjenimi obrazi s prihodom na oblast ne bodo "zapacali", bo garantiral Požar sam. "Garant sem predvsem jaz, ki se do zdaj kot novinar nisem 'zapacal' ne v levo ne v desno. Lahko vam garantiram, da se nihče od kandidatov na listi, ki bo postal aktiven politik, ne bo 'zapacal'. Naša kadrovska politika bo bistveno drugačna od obstoječe. Vsi do zdaj novi obrazi so bili namreč že aktivni v politiki, 'zapacanje' njih pa je bilo le še vprašanje časa. In tu gre za izjemno razliko," poudarja Požar.

Želijo sestaviti vlado

"Naša želja je, da na junijskih parlamentarnih volitvah zmagamo. To po našem volilnem sistemu pomeni, da želimo postati relativni zmagovalci volitev, ki bodo lahko sestavljali vlado," napoveduje Požar, ki bo že na jutrišnjem kongresu predlagal 33 časovno omejenih programskih točk.

"Stranke, ki jih bomo povabili v vlado, bodo morale naš program sprejeti. Tu ne bo odstopanja. Odprti bomo za tiste stranke, ki se bodo načeloma strinjale v vseh 33 točkah programa ali vsaj v veliki večini njih. Od določenih programskih točk odstopanj zagotovo ne bo. Če takšnih partnerjev ne bo, pač ne bomo sestavili koalicije," je odločen Požar. To sicer po njegovem za Slovenijo ne bi bilo dobro, saj lahko z "našim programov v treh oziroma šestih mesecih normaliziramo situacijo v državi."

"Stvar je v tem, ali bodo Slovenci junija zaupali obstoječi politični eliti, ki se je popolnoma iztrošila in je zapravila svojo priložnost. Od Cerarja do Janše, od desnice do levice. Ali bodo volivci spet zaupali njihovim obljubam in frazam ali bodo zaupali naši listi, ki prinaša nove ljudi, za katere garantiram, da bodo programske točke tudi uresničili?" sklene Požar.