V teh evropskih državah so kljub morju in soncu eksplodirale okužbe

Evropa se ni znašla le v primežu požarov, visokih temperatur in ruskih vojakov, temveč smo v zadnjih dneh priča eksploziji novih primerov okužb s koronavirusom po skoraj vsej celini. Stanje je dramatično predvsem v nekaterih državah na jugu Evrope, medtem ko s severa (predvsem iz Švedske in Norveške) o večjem številu novih okužb ne poročajo.

Grčija

Največje težave imajo trenutno v Grčiji, kjer so včeraj po podatkih sledilnika covid-19 potrdili novih 367 tisoč okužb s koronavirusom. Grški zdravstveni minister Thanos Plevris je včeraj za medije sicer spregovoril o novem valu koronavirusa, vendar je prve ukrepe za zajezitev epidemije napovedal šele po koncu turistične sezone.

Kot je po poročanju grških medijev dejal Plevris, je trenutno stanje "obvladljivo", grško vlado skrbi le preobremenitev zdravstvenega sistema na otokih. Če se bo to zgodilo pred septembrom, pa bo grška vlada razmislila o vpeljavi ukrepov za zajezitev okužb.

Ciper

O velikih težavah z novimi okužbami pa poročajo tudi s Cipra, od koder so na voljo le podatki za pretekli petek. Takrat so na otoku zabeležili več kot 17 tisoč novih primerov okužb na milijon prebivalcev. V nedeljo se je v javnosti zaradi naraščajočih številk oglasil zdravstveni minister Michalis Hadjipantela, ki je dejal, da je vlada pripravljena uvajati ukrepe za zajezitev epidemije. Seveda, če bo to potrebno. Do takrat pa je minister pozval državljane, naj nosijo zaščitne maske v zaprtih prostorih. So pa včeraj s Cipra sporočili, da se je okužil predsednik države Nicos Anastasiades, ki naj bi sicer imel le milejše simptome.

Italija

Zaskrbljeni so tudi v Italiji, kjer so po tednu dni včeraj spet zabeležili več kot 100 tisoč novih okužb s koronavirusom. V zadnjih dneh so se zahodni sosedi namreč nadejali, da so vrh poletnega vala okužb s koronavirusom že presegli.

Španija in Portugalska

Čeprav sta se Portugalska in Španija že junija znašli v primežu novega vala okužb in že nekaj tednov beležita upad novih primerov, pa se je to spremenilo v zadnjih dneh. Število novih okužb spet narašča, Portugalska je tako včeraj zabeležila 677 novih primerov na milijon prebivalcev, Španija pa 877. Za primerjavo, v Sloveniji smo včeraj potrdili 1.323 novih okužb na milijon prebivalcev.