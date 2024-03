V Središču ob Dravi občani protestirali proti azilnemu domu

Na zboru občanov v kulturnem domu Središča ob Dravi se je ob 18. uri zbralo 200 krajanov, ki nasprotujejo začasni izpostavi azilnega doma, ki jo je napovedala vlada. Zbor je sklical župan občine Toni Jelovica in napovedal, da bodo zoper odločitev vlade sprožili upravni spor in da lahko sledi tudi državljanska nepokorščina, poročata TVS in POP TV.

Župan je na zboru poudaril, da je vlada odločitev o vzpostavitvi izpostave azilnega doma sprejela enostransko, zato so se na zboru odločili, da "gredo do konca". V izjavi za televizijo je dodal, da so ga svetniki danes na izredni seji občinskega sveta pooblastili, da lahko zoper sklep vlade sproži upravni spor.

Med občani po poročanju Televizije Slovenija (TVS) prevladuje jeza zaradi načina, na katerega se je vlada lotila tega projekta. Občani so namreč o projektu izvedeli iz medijev in vse do danes se z njimi o sklepu vlade ni pogovoril nihče.

Želijo si, da vlada sklep prekliče, da se pogovori začnejo od začetka, da se vzpostavi schengen, da se okrepi prisotnost policije na meji in da se ohrani ograja. "V nasprotnem primeru pa so napovedali državljansko nepokorščino," poroča TVS.

Na zbor občanov so bili povabljeni tudi predstavniki vlade, ministrstva za notranje zadeve in urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, a se po poročanju televizij nihče izmed predstavnikov ni udeležil zbora.

Več občin skupaj izrazilo nasprotovanje

V preteklih tednih so občinski sveti Središča ob Dravi, Ormoža in Svetega Tomaža soglasno potrdili nasprotovanje odločitvi vlade in jo pozvali, da odločitev prekliče. V državni zbor so v sredo vložili peticijo proti vzpostavitvi začasnega azilnega doma, ki jo je podpisalo 3.500 občanov.

Na pobudo SDS je o sklepu vlade za organizacijo dveh začasnih azilnih domov v občinah Brežice in Središče ob Dravi v sredo razpravljal odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Opozicija ni bila uspešna s pobudo, da naj odbor s sklepom vlado pozove k razveljavitvi tega sklepa.