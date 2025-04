V soboto čudovito vreme, v nedeljo pa ... #animacija

Danes in v soboto bo vreme še zelo prijetno spomladansko, ob ponekod krepkejšem vetru zahodnih in jugozahodnih smeri se bo ponekod ogrelo do 22 stopinj Celzija, na jugovzhodu države še za kakšni dve stopinji več. V nedeljo pa nas čaka sprememba, ki se je bodo najbrž razveseljili vrtičkarji in kmetje, če že nihče drug. Biometeorologi napovedujejo, da bo danes in v soboto vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.