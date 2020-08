V Sloveniji spet porast novih okužb

V Sloveniji so v četrtek ob 1.338 opravljenih testiranjih potrdili 42 novih okužb z novim koronavirusom, kar je devet več kot v sredo, ko so odkrili 33 novih okužb. Za boleznijo covid-19 včeraj ni umrl noben bolnik. Na zdravljenju v bolnišnici je trenutno 22 bolnikov, en bolnik je na intenzivni negi. V bolnišnico so na novo sprejeli tri bolnike, v domačo oskrbo pa so odpustili štiri, kažejo podatke s spletne strani covid-19.sledilnik.org .

V Sloveniji je trenutno 428 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Do zdaj so okužbo z novim koronavirusom pri nas potrdili pri 2.797 ljudeh, za boleznijo covid-19 pa je skupaj umrlo 133 ljudi.

Največ novih okužb potrdili v Celju, Mariboru in Ljubljani

Največ novih okužb so v četrtek potrdili v Celju in Mariboru, kjer so potrdili po pet novih okužb. V Ljubljani so potrdili štiri nove okužbe, medtem ko so v Kopru, Velenju, Črnomlju, Brezovici in Krškem potrdili po dve novi okužbi. Po eno novo okužbo so odkrili v občinah Velike Lašče, Dravograd, Kranj, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Litiji, Brežice, Kamnik, Miklavž na Dravskem polju, Murska Sobota, Šenčur, Videm, Muta, Rogaška Slatina, Borovnica, Prebold, Vuzenica in Zavrč.

V domu starejših v Črnečah okužbo potrdili tudi pri eni od zaposlenih

Eno novo okužbo so po poročanju STA potrdili v Koroškem domu starostnikov v Črnečah, kjer so ta teden okužbi potrdili pri dveh stanovalkah. Novo okužbo so odkrili pri eni od zaposlenih, ki je že bila v sedemdnevni izolaciji, je povedal direktor doma Srečko Mlačnik.

Spomnimo, v domu v Črnečah so prvo okužbo potrdili pri stanovalki, ki so jo v dom sprejeli pred natanko tednom dni. Ob sprejemu ni kazala znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako stikov z okuženimi niso navajali njeni svojci. A se je kasneje izkazalo, da je novo stanovalko Koroškega doma starostnikov v Črnečah okužila njena sestra.

V domu starejših v Črnečah so okužbo potrdili tudi pri eni od zaposlenih. Foto: STA

V nadaljevanju so po izvedenem obsežnem testiranju v domu okužbo potrdili še pri eni stanovalki doma z istega oddelka, prav tako so takoj po prvi potrditvi deset zaposlenih poslali v sedemdnevno izolacijo. Pri eni od teh zaposlenih se je nato izkazalo, da je prav tako okužena, je povedal Mlačnik.

V domu so po prvi potrjeni okužbi takoj ustavili sprejem novih stanovalcev, prepovedali so vse obiske in prekinili druženja med stanovalci. Prav tako so prekinili izvajanje dejavnosti pomoči na domu, razen za najnujnejše primere. Zaradi odsotnosti dela zaposlenih se trenutno v domu spopadajo s kadrovsko stisko in dodatnimi obremenitvami za preostale zaposlene. Zaščitne opreme imajo v domu dovolj, poroča STA.