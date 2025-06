Euro 2025: drama že na prvi tekmi, Slovenci prvič v četrtek

Začelo se je evropsko prvenstvo na Slovaškem za igralce do 21 let. Na njem lahko nastopajo nogometaši, ki so rojeni po prvem januarju 2002. Za evropsko krono se poteguje 16 reprezentanc. Med njimi je tudi Slovenija, ki bo pod vodstvom Andreja Razdrha odigrala prvo tekmo v četrtek proti Nemčiji. Nato se bo v skupini B udarila še z branilcem naslova Anglijo in Češko. Prvenstvo sta odprli Slovaška in Španija. Španci so v prvem polčasu v razmaku treh minut povedli z 2:0, Slovaki pa v uvodnih desetih minutah drugega prišli do izenačenja. Branilec Valencie Cesar Tarrega je v 90. minuti zadel za zmago Španije s 3:2.

Euro 2025 do 21 let, 1. krog:

Sreda, 11. junij:

Na Euru na Slovaškem so v ospredju uvodni dvoboji v skupinah A in C, v četrtek pa bosta prišli na vrsto še skupini B in D.

V vsaki od štirih skupin so po štiri reprezentance, po dve najboljši se bosta uvrstili v četrtfinale. Finale bo 28. junija v Bratislavi na stadionu Tehelno pole, kjer je spomladi gostovala Kekova četa in remizirala z gostitelji (0:0).

Razdrh: Kar zadeva energijo, ni in ne bo težav

Selektor Andrej Razdrh tesno sodeluje z direktorjem Milenkom Ačimovićem. Foto: Aleš Fevžer "Čakajo nas tri zelo zahtevne tekme. Nemčija, Anglija in Češka so zelo kakovostne reprezentance. Sploh na prvih dveh tekmah pričakujem, da bo imel tekmec večjo posest, medtem ko bomo mi stavili na organizirano obrambo in iskali priložnosti iz protinapadov ter prekinitev. Ta recept se je izkazal za uspešnega že v kvalifikacijah," pred srečanjem z Nemčijo sporoča mladi slovenski reprezentant Jošt Pišek.

Če so bila sprva pričakovanja precej visoka ob nadarjeni generaciji slovenskih mladcev, pa so po vseh odpovedih v javnosti malce padla. V slovenskem taboru ne izobešajo bele zastave. "Vsem igralcem, ki bodo na evropskem prvenstvu, povsem zaupam. Ta reprezentanca se je gradila dve leti in marsikaj prestala. Fantje so zgradili kemijo, normalno, da bodo odsotne pogrešali, a sčasoma se bo to pozabilo. Tisti, ki so v kadru, so tako zreli, tako povezani, da kar zadeva energijo, ni in ne bo težav. Prav nasprotno, to prvenstvo si želijo, vzdušje je popolnoma enako, kot je bilo na tekmah kvalifikacij, v katerih so pred Francijo in Avstrijo zasedli prvo mesto," pravi selektor Andrej Razdrh.

Seznam slovenske reprezentance do 21 let: Vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow/Pol), Žan Luk Leban (Everton/Ang), Lovro Štubljar (Domžale); Branilci: Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Srđan Kuzmić (Viborg/Dan), Lovro Golič (Roma/Ita), Relja Obrić (Atalanta/Ita), Nino Milić (Domžale); Zvezni igralci: Tio Cipot (GAZ/Avt), Žan Jevšenak (Oliveirense/Por), Enrik Osterc (Helmond Sport/Niz), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk), Svit Sešlar (Celje), Jošt Pišek (Mura), Martin Pečar (Bravo), Marcel Lorber (Domžale), Luka Topalović (Inter/Ita), Edvin Krupić (Domžale), Sandro Jovanović (Koper); Napadalci: Tjaš Begić (Frosinone/Ita), Marko Brest (Olimpija), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln/Nem).

Slovenci nastopajo v najdražji skupini Eura, prav vsi njeni tekmeci pa so v preteklosti že postali evropski prvaki do 21 let. V četrtek bodo ob 21. uri v Nitri igrali proti Nemcem, tri dni pozneje se bodo na istem prizorišču pomerili z Anglijo, srečanje se bo začelo ob 18. uri, 18. junija pa bodo v Dunajski Stredi ob 21. uri igrali še proti Čehom.

Stavnice v vlogo glavnih favoritov postavljajo branilko naslova Anglijo, Španijo, Nemčijo, Francijo in Portugalsko.

Četrtek, 12. junij:

