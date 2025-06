Na družbenih omrežjih so se razširili posnetki letalske nesreče, ki prikazujejo oblake črnega dima. Reševalne ekipe še vedno poskušajo pogasiti požar. Vodja indijskega direktorata za civilno letalstvo Faiz Ahmed Kidwai je za agencijo AP povedal, da je letalo strmoglavilo na poseljeno stanovanjsko območje Meghani Nagar. Sprva so mediji poročali, da je bilo na krovu 242 potnikov, a je Kidwai potrdil, da je bilo na letalu skupno 244 ljudi, med njimi 232 potnikov, deset članov osebja in dva pilota. Gre za letalo Boeing 787-8 Dreamliner.

Z letalske družbe Air India so sporočili, da je bilo na krovu 169 državljanov Indije, 53 Britancev, sedem Portugalcev in eden iz Kanade. Dodali so, da poškodovane prevažajo v najbližje bolnišnice.

Signal izgubili manj kot minuto po vzletu

Na spletni strani za sledenje letom Flight Radar so zapisali, da bi moralo letalo z letališča Ahmedabad vzleteti ob 13.38 uri po lokalnem času, na londonskem letališču pa pristati ob 18.25 uri po lokalnem času. Signal z letalom so izgubili na višini 188 metrov, manj kot minuto po vzletu.

Air India flight #AI171 was scheduled to fly from Ahmedabad International Airport to London Gatwick Airport.

The signal from the aircraft was lost at 08:08 UTC (13:38 local time) at 625 feet, less than a minute after take off. pic.twitter.com/0wi4ccQnLL — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Indijski minister za letalstvo Kinjarapu Ram Mohan Naidu je hitro po nesreči dejal, da so njihove ekipe v najvišji pripravljenosti. "Situacijo spremljam osebno, vsem letalskim in reševalnim agencijam sem naročil, naj ukrepajo hitro in usklajeno. Reševalne ekipe so bile mobilizirane in vloženi so vsi napori, da se zagotovi hitra medicinska pomoč in podpora na kraju nesreče. Moje misli in molitve so z vsemi na krovu in njihovimi družinami," je povedal.

Posnetek s prizorišča nesreče:

Incident so potrdili tudi v letalski družbi Air India. Na družbenem omrežju X so zapisali, da je bilo letalo, ki je letelo na relaciji Ahmedabad–London Gatwick udeleženo v nesreči. "Trenutno ugotavljamo podrobnosti in bomo čim prej delili nadaljnje informacije," so zapisali. Letališče so do nadaljnjega zaprli in odpovedali vse lete.