V Sloveniji so v sredo opravili 1.299 testov na novi koronavirus in potrdili 33 novih okužb. Umrl ni noben bolnik z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 23 bolnikov, od tega nihče na intenzivni negi. V bolnišnico so včeraj sprejeli tri nove bolnike, nikogar pa niso odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji smo okužbo z novim koronavirusom do danes potrdili pri 2.755 ljudeh, od začetka epidemije pa je skupaj umrlo 133 ljudi.

Trenutno je aktivnih 423 primerov.

Okužbe razpršene po vsej Sloveniji

V sredo so nove okužbe z novim koronavirusom odkrili v 26 občinah po državi. Največ primerov, pet, je bilo v Ljubljani, kjer je tudi daleč največ aktivno okuženih (91). Po dve novi okužbi so potrdili v Celju, Mariboru in Dravogradu. En okuženi je prišel iz tujine, poroča Sledilnik covid-19. V 22 slovenskih občinah imajo po eno osebo, ki se je na novo okužila. Prvo okužbo sploh so odkrili v občini Podlehnik.

Pretekli teden večji skok okužb

V torek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 36 ljudeh, v ponedeljek pri 21 ljudeh, v nedeljo pri 14, v soboto pa pri 34. Največ okužb so v zadnjem tednu potrdili v sredo in petek, in sicer 43. Toliko okuženih v enem dnevu smo imeli v Sloveniji nazadnje 3. aprila, le nekaj tednov po tem, ko smo tudi pri nas potrdili prvi primer in sprejeli stroge ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Skoraj tretjina potrjenih primerov uvoženih iz Hrvaške

Prejšnji teden (od 17. do 23. avgusta) smo v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 236 ljudeh, v tednu prej pa pri 174. Od 236 potrjenih primerov je bil 101 primer uvožen iz tujine, največ iz Hrvaške - 70. Dvanajst primerov je bilo uvoženih iz BiH, šest s Kosova, trije iz Avstrije, po dva iz Španije in Madžarske, po en primer pa iz Makedonije, Rusije, ZDA, Francije, Poljske in Romunije.