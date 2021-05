"V Sloveniji se imamo preveč super in to je naša težava" #video

"Danes se pogovarjamo o viziji razvoja in kam nas bo ta vodila čez 20 oziroma 30 let. Stvari je treba postaviti v kontekst in trenutna situacija ni tako dramatična. V resnici se imamo v Sloveniji prav super in mogoče je to naš največji problem. Res pa je, da če bomo gledali le na to in ne bomo tekmovali in se primerjali s svetom, potem se nam lahko zgodi, da bomo zaostali," poudarja podjetnik Andraž Tori. Že peti pogovor, tokrat o debirokratizaciji Slovenije, je organizirala Pobuda za družbeno premirje in sodelovanje.