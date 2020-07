V sredo so v Sloveniji potrdili 27 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Opravili so 935 testiranj, nobena oseba pa ni umrla, je objavila vlada.

Včerajšnji podatki so podobni kot dan pred tem, ko so potrdili 29 okužb. Do vključno včeraj je bilo hospitaliziranih 24 oseb, dve osebi pa sta na intenzivni negi. Včeraj so največ novih okužb potrdili v občini Hrastnik in sicer deset, s petimi pa ji sledi Ljubljana,

Skupno so doslej v Sloveniji potrdili 2033 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 115 bolnikov.

Žarišče covida-19 v Hrastniku: število okuženih naraslo na 39

S porastom okužb se še vedno spopadajo v Domu starejših Hrastnik, kjer so v zadnjem dnevu okužbo potrdili še pri devetih oskrbovancih in dveh zaposlenih. Skupna številka je tako narasla na 29 okužb pri stanovalcih in desetih zaposlenih.

