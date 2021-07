V Sloveniji narašča delež okužb z delta različico virusa

"Hitrost širjenja delta različice je izrazita in je že zavzela ves svet. V Sloveniji smo povprečje dvignili na 4,6 odstotka, včeraj smo potrdili kar 84 novih primerov. Uvoženih je zelo veliko primerov okužbe. Največji delež uvoženih skupkov okužb prihaja iz Španije in Hrvaške, posamezni primeri prihajajo od drugod," je dejala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager. Med dijaki, ki so se prejšnji teden vrnili iz Španije, so potrdili že 154 okužb.

V zdajšnji situaciji množične prireditve, kot je recimo maturantski izlet ali glasbeni festival, še dodatno predstavljajo tveganje za širjenje virusa, je dejala Čakš Jagrova: "Med dolenjskimi dijaki, ki so se prejšnji teden vrnili iz Španije, smo do danes potrdili 122 okužb med samimi udeleženci in 49 sekundarnih primerov, se pravi tistih, ki so jih maturanti doma okužili. Med gorenjskimi dijaki je potrjenih 32 okužb in dva sekundarna primera. Skupaj imamo 664 visokorizičnih kontaktov med udeleženci maturantskega izleta in tudi med tistimi, s katerimi so bili v stiku."

Kot je dejala podatek o številu cepljenih maturantov še preverjajo. Prav tako še niso znani končni rezultati o tem, ali gre za različico delta.

V Evropi beležijo 30 odstotno rast primerov

V svetu smo presegli 184 milijonov potrjenih primerov okužbe, bližamo se štirim milijonom smrti. Vsa področja, predvsem Evropa v vseh regijah kaže na povečanje novih primerov. Le v ZDA beležijo rahel padec absolutnih okužb, je pojasnila Čakš Jagrova.

Dr. Nuška Čakš Jager, NIJZ: V evropski regiji že 26. teden beležijo 30 % rast primerov. pic.twitter.com/DZ5Ub536XU — NIJZ (@NIJZ_pr) July 13, 2021

Minuli teden je v Sloveniji znova začelo naraščati število okužb z novim koronavirusom. Potrdili so 390 novih primerov, kar je skoraj dvakrat toliko kot v tednu prej.



V ponedeljek smo v Sloveniji ob 1.846 PCR-testih potrdili 84 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 4,6 odstotka in je precej višji kot dan pred tem, ko je znašal 2,1 odstotka. Za primerjavo, pretekli ponedeljek je bilo potrjenih kar 36 primerov manj kot ta ponedeljek.