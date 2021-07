Znani so novi podatki: toliko okužb smo potrdili v ponedeljek

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so poleg 1.846 PCR-testov opravili še 25.531 hitrih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR-testiranjem.

Za primerjavo, pretekli ponedeljek je bilo potrjenih kar 36 primerov manj kot tokrat, ko je bilo pozitivnih 84 PCR-testov.

Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih za koronavirusno boleznijo še čakamo.

Minuli teden je v Sloveniji znova začelo naraščati število okužb z novim koronavirusom. Potrdili so 390 novih primerov, kar je skoraj dvakrat toliko kot v tednu prej. Umrlo je pet bolnikov s covidom-19.

Cepljenje z različnimi cepivi tudi v Slvoeniji?

Nekatere države so začele izvajati kombinacijo cepljenja proti covidu-19, in sicer tako, da so prebivalci dobili prvi odmerek cepiva AstraZenece, drugi odmerek pa znamke Pfizer ali Moderna. "Pri nas to ni priporočeno, je pa mogoče," je dejala Bojana Beovićeva, vodja svetovalne skupine za cepljenje.

V Sloveniji je bilo s cepivom Johnson & Johnson, po podatkih NIJZ, cepljenih 51.904 ljudi, kar je najmanj izmed štirih cepiv, ki so na voljo. Največ oseb je prejelo cepivo Pfizer-BioNTech. S prvim odmerkom je bilo cepljenih 540.920 ljudi, oba odmerka je prejelo 470.192 oseb.S cepivom Astra Zeneca je z enim odmerkom cepljenih 166.055 oseb, z dvema 140.381. Z Moderno se je z enim odmerkom cepilo 89.597 ljudi, polno cepljenih je 79.096.

Z enim odmerkom je cepljenih 40 odstotkov ljudi, z dvema 35 odstotkov. Delež cepljenih z vsemi odmerki znaša dobrih 35 odstotkov.