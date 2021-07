Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek izdala novo opozorilo o neželenih učinkih cepiva Johnson & Johnson, in sicer o povečanem tveganju za razvoj redke nevrološke motnje v šestih tednih po cepljenju. Možnosti za pojav Guillain-Barrejevega sindroma (GBS) po cepljenju so sicer "zelo majhne", je sporočila FDA.

Kot je opozorila FDA, pa naj tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Johnson & Johnson, poiščejo zdravniško pomoč, če čutijo oslabelost mišic, mravljince, se težko premikajo ali imajo težave z mimiko.

V ZDA je bilo s cepivom Johnson & Johnson cepljenih okoli 12,8 milijona ljudi, do zdaj so prijavili 100 primerov pojava omenjenega sindroma, ki povzroči oslabelost mišic ali celo paralizo, kar pa ne traja dolgo. Imunski sistem napada mielinsko ovojnico živcev, kar se kaže kot oslabelost, mravljinčenje ali omrtvičenost okončin, pogost simptom je prizadetost obraznih mišic.

Tisti, ki so poročali o sindromu, so večinoma moški, starejši od 50 let. Večino so hospitalizirali, ena oseba pa je umrla. V ZDA na leto potrdijo od 3.000 do 6.000 primerov omenjenega sindroma.

Število cepljenih oseb po cepivu v Sloveniji



V Sloveniji je bilo s cepivom Johnson & Johnson, po podatkih NIJZ, cepljenih 51.904 ljudi, kar je najmanj izmed štirih cepiv, ki so na voljo.



Največ oseb je prejelo cepivo Pfizer-BioNTech. S prvim odmerkom je bilo cepljenih 540.920 ljudi, oba odmerka je prejelo 470.192 oseb.



S cepivom Astra Zeneca je z enim odmerkom cepljenih 166.055 oseb, z dvema 140.381.



Z Moderno se je z enim odmerkom cepilo 89.597 ljudi, polno cepljenih je 79.096.



V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 40 odstotkov ljudi, z dvema 35 odstotkov. Delež cepljenih z vsemi odmerki znaša dobrih 35 odstotkov.

FDA je dodala, da pri cepivu Moderne in Pfizerja niso potrdili primerov sindroma Guillain-Barre.