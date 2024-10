Kot je danes v izjavi za javnost pojasnil Zvonko Černač, je politično delovanje v zvezi s tem projektom oz. verodostojnost pred začetkom uradne kampanje glede posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2) močno omajano. "Referendumsko vprašanje se je zmanipuliralo, vladajoča koalicija, ki nosi največjo odgovornost, pa ni enotna," je poudaril Černač.

Do danes po poslančevih besedah volilnega računa še vedno ni odprla nobena od treh koalicijskih strank. V SDS so to naredili, a bodo račun zaprli, je napovedal in koalicijo pozval, da prekliče referendum. Če bo do njega prišlo, SDS v referendumski kampanji ne bo sodelovala, je bil jasen Černač.

Kot menijo v SDS, se morajo razmere zdaj najprej umiriti. "Ko se bo stanje izčistilo in ko bo prevzela odgovornost vlada, ki se bo zavedala strateškega pomena nadaljnje rabe nuklearne energije za proizvodnjo električne energije, in sicer v miroljubne namene, pa bomo predlog za izvedbo referenduma vložili ponovno," je še pojasnil Černač.

SDS svoj predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji JEK 2 umaknila

SDS je januarja letos vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji JEK 2 in manjših modularnih reaktorjev. Kmalu zatem so politični dogovor za referendum v letošnjem letu dosegle vse stranke, SDS pa je svoj predlog umaknila.

Predlog so nato vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin. Svoj podpis pod predlog sta umaknila poslanec Svobode Miroslav Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.