V pripravi civilni tožbi zoper Stefana Cakića

Na prvostopenjskem sodnem procesu so Cakića spoznali za krivega, da je 18. junija 2017 v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi vpliva zaužitega kokaina in alkohola ubil takrat 44-letnega Tiča.

Tičevi starši se niso odločili za odškodninski pregon

Cakić je bil na prvi stopnji obsojen na zaporno kazen osem let in pol, višje sodišče pa mu je nato oktobra lani prisodilo deset let zaporne kazni in tako prvostopenjsko sodbo zvišalo za leto in pol. Zoper to sodbo Cakić ni vložil zahteve za varstvo zakonitosti.

Medtem ko sta po informacijah Dela in Slovenskih novic v pripravi civilni tožbi Tičevih sinov zoper Cakića, pa naj se po poročanju Dela Tičevi starši ne bi odločili za odškodninski pregon Cakića.