V starem mestnem jedru Višnje Gore je včeraj ob 18.41 zagorelo ostrešje srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa se je zaradi vetra in strnjenih hiš razširil še na dve sosednji hiši ter tretjo poškodoval. Brez strehe nad glavo so ostale tri družine.

Nekaj minut pred 18. uro so bili gasilci s strani Centra za zaščito in reševanje obveščeni o požaru ostrešja v starem... Objavil/a Občina Ivančna Gorica dne Četrtek, 28. januar 2021

Požar je pogasilo 110 gasilcev iz PGD Višnja Gora, Stična, Kriška vas, Vrh pri Višnji Gori, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Ambrus, Krka in Zagradec na Dolenjskem. Intervencijo je dodatno oteževal močan veter, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. Do 22. ure je bil požar že pogašen, poroča portal 24ur.com.

Vodja intervencije Slavko Zaletelj je v oddaji 24ur zvečer povedal, da sta sinoči potekala gašenje manjših žarišč požara in že delna sanacija požarišča, do jutra pa bodo pogorišče nadzorovali. Ljudje so se iz stanovanj rešili sami, je še povedal Zaletelj, piše STA.