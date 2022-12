V ponedeljek več kot tri tisoč novih okužb s koronavirusom

V ponedeljek so ob 933 PCR-testih in 10.355 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 3.044 okužb z novim koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 306 okužb več kot prejšnji ponedeljek, ko so v državi potrdili 2.738 primerov okužbe. Zadnjič je bilo več kot tri tisoč okužb 10. oktobra letos, ko so potrdili 3.676 okužb v enem dnevu.