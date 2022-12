Maščoba, ki bi morala biti del vsakodnevnega jedilnika

Zdrav življenjski slog poglavitno pripomore k dobremu počutju in splošnemu zdravju. Pri vzdrževanju tega se številni trudijo z uravnoteženo prehrano in občasnim gibanjem v dobri veri, da je to dovolj. A za ohranjanje dobrega počutja in splošnega zdravja je potrebno več kot le zdravo prehranjevanje in telesna aktivnost. Majhne spremembe, ki jih vnesete v svoj vsakdan, lahko koristijo vašemu psihofizičnemu počutju in zdravju.

Foto: Shutterstock

Zdrav način življenja poleg uravnotežene prehrane, ki pomeni uživanje svežega sadja in zelenjave, redno telesno aktivnost, dovolj kakovostnega spanca in izogibanje škodljivim razvadam, kot sta kajenje in pitje alkohola, ter vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov, vključuje tudi uživanje kakovostnih maščobnih kislin omega 3, ki spadajo med ključna živila.

Kaj so maščobne kisline omega 3 in zakaj so tako pomembne?

Maščobne kisline omega 3 so zdrave maščobe, ki podpirajo številne funkcije v našem telesu in delujejo varovalno pred nekaterimi boleznimi. So osnovni gradnik membran naših celic. Naše telo jih ne more samo proizvajati, zato jih moramo pridobiti s prehrano.

Obstajajo tri vrste maščobnih kislin omega 3, in sicer tako imenovane ALK (najdemo jih v lanenih semenih in semenih chie, orehih), EPK in DHK (najdemo jih v mastnih ribah). Zlasti zadnji dve sta izjemno bogati z maščobnimi kislinami omega 3 in ugodno delujeta na delovanje srca, ohranjanje vida in delovanje možganov. Pomembne so v vseh življenjskih obdobjih. V zgodnjem otroštvu pa so zlasti pomembne za razvoj možganov.

Foto: Shutterstock

Vsakodnevni hrani primanjkuje maščobnih kislin omega 3

Omega 3 so bistvenega pomena za razvoj celic in splošno zdravje, zato je pomembno, da jih vključite v svoj jedilnik. Idealno bi bilo to storiti z naravnimi viri. A v sodobnem vsakdanu, ko hitimo od ene obveznosti k drugi, pogosto posežemo po vnaprej pripravljeni hrani, ki je osiromašena hranljivih snovi in vitaminov. Poleg tega ne vsebuje zdravih maščob, ki so nujno potrebne za večino telesnih funkcij. Če torej z vsakodnevno prehrano ne vnesemo dovolj maščobnih kislin omega 3, so prehranski dodatki z maščobnimi kislinami omega 3 varna alternativa.

Wiley’s Finest izdeluje vrhunska premium naravna in čista prehranska dopolnila, za katerimi stojijo tradicija, sodobna tehnologija in spoštovanje do ohranjanja naravnih virov. V svojem asortimentu imajo prehranske dodatke z maščobnimi kislinami omega 3, ki zagotavljajo potreben dnevni vnos maščobnih kislin omega 3 EPK in DHK. Njihove prehranske dodatke z maščobnimi kislinami omega 3 najdete v spletni trgovini Medic-UM: Wild alaskan fish oil, peak epa Paradni konj Wiley Finest so kapsule z najvišjimi koncentracijami EPK in DHK na trgu. 1.250 mg koncentrata ribjega olja najvišje kakovosti na kapsulo vsebuje idealno 3 : 1 razmerje med EPK in DHK, saj raziskave kažejo, da je treba zagotoviti razmerje EPK in DHK vsaj 2 : 1. Z eno kapsulo na dan tako telo oskrbite s kar 750 mg EPK in 250 mg DHK premium maščobnih kislin omega 3. Učinkovito za hitro izboljšanje vašega indeksa omega 3. Wild alaskan fish oil, cholesterol support Dodatek rastlinskih sterolov, tako imenovanih fitosterolov, ovira absorpcijo holesterola in tako posredno prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi. Izjemne maščobne kisline omega 3 iz visokokakovostnega ribjega olja pa so pika na i za prožno ožilje. Full spectrum omega-3 Primeren vnos DHK, za možgane ključne maščobne kisline omega 3, je vegetarijancem in veganom težje doseči. Z uživanjem lanenega in konopljinega olja in oreščkov telo oskrbimo le z maščobno kislino omega 3 ALK (ALA). Zato so pri Wiley’s Finest naredili za vegane sprejemljivo formulacijo dveh izjemnih olj – olje iz semen rastline navadno ptičje seme, lat. Buglossoides arvensis, in olja iz alg. Obe olji sta bogati z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, zato v kombinaciji po sestavi pomenita ustrezno alternativo ribjemu olju. V dnevnem odmerku je kar 500 mg DHK, primernih za vegane in vegetarijance, in 1.000 IU v maščobi topnega vitamina D3 skupaj s 125 odstotki priporočenega dnevnega vnosa vitamina E.

Nenasičene maščobe so bistvenega pomena za zdrav razvoj otrok

V otroštvu so maščobne kisline omega 3, zlasti DHK, bistvenega pomena za zdravo rast, razvoj in uspešnost otrok. Podpiranje otrokovega zdravega razvoja s temi esencialnimi maščobnimi kislinami se lahko začne že pred rojstvom in nadaljuje v času dojenja. Uživanje priporočene količine omega 3 maščobnih kislin DHK otroku pomaga pri njegovih kognitivnih funkcijah in lahko izboljša spomin. Pomembno vlogo imajo tudi pri ohranjanju vida in delovanju srca.

Ponudite otroku različne prehranske vire maščob omega 3. Ribe postrezite na način, prijazen do otrok, in izberite tiste z nižjo vsebnostjo živega srebra, zmleta lanena semena dodajte v enolončnice in jogurte ali pripravite puding s semeni chie. Z malo domišljije dnevno poskrbite za priporočljiv vnos maščobnih kislin omega 3.

V spletni trgovini Medic-UM najdete tudi prehranske dodatke z maščobnimi kislinami omega 3, varne za otroke: NOW ribja olja z maščobnimi kislinami omega-3 so proizvedena z molekularno destilacijo pod strogim nadzorom kakovosti. S posebnimi čistilnimi postopki je zagotovljeno, da so v olju odstranjene težke kovine in druga onesnaževala, tako da malčki v ribicah prejmejo samo najboljše. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK (3 ali 4 kapsule).

Vključite morsko hrano v svoj jedilnik

Glede na mnoge opravljene raziskave je jasno, da so maščobne kisline omega 3 del vsake uravnotežene prehrane. Na srečo obstaja več različnih virov teh kislin. Najdemo jih v zdrobljenem lanenem semenu, semenih chie, repičnem olju, orehih; največ za zdravje koristnih maščobnih kislin omega 3 pa vsebujejo mastne ribe, kot so skuša, losos, sardine, tuna in druge.

Foto: Shutterstock

Z redno prehrano običajno ne zaužijemo dovolj omega 3 nenasičenih maščobnih kislin, zlasti ne kislin DHK in EPK, zato je treba primanjkljaj nadomestiti s povečanim uživanjem hrane, bogate z njimi, pri čemer dve porciji mastnih rib na teden zagotovita dovolj maščobnih kislin omega 3, ali pa prehranskih dopolnil.