Bolečine v rami: teh napak ne smete narediti!

Težave v ramenskem predelu so pogosto zelo pomanjkljivo obravnavane. Ekipa strokovnjakov iz kineziološkega centra KinVital ugotavlja, da se bolečine vse prevečkrat obravnava brez prisotnosti terapevtske vadbe, ki je nujna za dolgoročno zdravje ramen. Vprašajte se namreč, česa si najbolj želite, ko vas boli ali se pojavi poškodba. Odgovor je jasen: da spet živite funkcionalno in se lahko gibate svobodno brez bolečin. No, temu je namenjena terapevtska vadba, ki so jo v Sloveniji prvi izpopolnili v kineziološkem centru KinVital.

Raztezanje in razgibavanje, a brez ključnega elementa – vaj za moč!

Bolečine v rami zagotovo spadajo med najpogostejše primere težav. Zakaj je tako? Danes ljudje kar veliko časa presedimo, kar pogosto vodi v slabšo držo in tudi slabšo gibljivost ramenskega obroča. Idealna kombinacija za nastanek bolečin v rami pa je, ko slabo držo in slabo funkcionalnost rame obremenimo z rekreativnimi dejavnostmi (odbojka, tenis …) ali pa fizičnim delom v službi oziroma doma.

In ko se pojavijo težave, se vse prepogosto znajdemo v primežu "terapevtskih programov", ki so zelo ozko zastavljeni in brez ustreznega napredka. Najbrž se strinjamo, da nas raztegovanje elastike ali pa vaje z žogo ne bodo pripravile na fizične napore, ko je treba udariti žogo pri odbojki, doma dvigniti polno posodo na zgornjo polico ali pa na fizično delo v službi. In prav neustrezna gibalna priprava rame na obremenitve vodi tudi v bolečine med spanjem, pri oblačenju, dvigih roke in tako dalje.

Tri najpogostejše napake pri odpravi težav v rami

1. Rama je zgolj del težave – vzrok pa se pogosto skriva drugje: opravite preprost preizkus!

Naredite povsem preprost preizkus. Dvignite roke nad glavo in si zapomnite, do kod ste lahko segli. Zdaj pa najprej malce "porušite" svojo držo in se bolj sključite. Nato dvignite roke nad glavo iz tega sključenega položaja (vmes se ne smete iztegniti v hrbtenici) in opazujte, do kod lahko zdaj sežete. Precej manj jih lahko dvignete, kajne?

Enako velja za odpravo težav – pogosto moramo svojo držo izboljšati in izboljšati izteg hrbtenice, pa bomo rešili težavo z ramo. Brez tega bo morala rama popravljati pomanjkanje naše gibljivosti v hrbtu, kar je pogost vzrok težav.

V takšnem primeru smo lahko mojster gibanja, ampak nič ne pomaga, če je sosednji predel "pokvarjen". Enako, kot da bi na avtu zamenjali zavore, da bomo lahko hitreje zavrli. Pa ni bila težava v zavorah, ampak slabih pnevmatikah.

2. Pozabi se na glavne mišične skupine v rami

Če vaš vadbeni program vsebuje predvsem rotacije z elastikami, poleg tega pa so zraven predvsem vaje za razgibavanje rame, potem verjetno spadate pod to točko. Na žalost s temi vajami rame nikoli ne boste pripravili na dnevne obremenitve in dolgoročno rešili težav z njo.

To pa nikakor ne pomeni, da so vaje gibljivosti in vaje z elastiko nepotrebne, ampak ne smemo pozabiti na bolj kompleksne vaje s področja moči (dvigi, potiski …). Ramo moramo spet okrepiti, da bomo sposobni dvigniti, nesti, potiskati bremena. To so gibi življenja in programu je pomembno dati nekaj življenjskosti.

3. Pozabljena progresija

Progresijo v terapevtskih programih pogosto iščemo podobno uspešno kot mitično izgubljeno mesto Atlantida. Vadbeni program je dinamična stvar, ki se mora ves čas prilagajati vašemu napredku in vas mora pripraviti nazaj na obremenitve v življenju in pri vaših športnih aktivnostih.

Če gre v uvodnem programu za razgibavanje, vaje z elastikami in lažjimi utežmi, morajo v naslednjih fazah priti na vrsto tudi bolj zahtevne vaje, kot so potiski nad glavo z bremenom, sklece, pritegi oziroma veslanje in tako naprej. Če tega v vašem programu ni, potem bo zgodba dolgoročne uspešnosti podobna večnemu iskanju skrivnostno izginulega mesta – neuspešna.

Vaše težave so rešljive!

Pomembno je razumeti, da ste sami svoje sreče kovač. In prav vaša volja ter želja po izboljšanju stanja sta ključni sestavini za uspešnost reševanja težav. Rame za dnevne obremenitve namreč ne moremo pripraviti s pasivnimi metodami, ko se vi samo uležete na mizo in se bo z masažo oziroma manualno terapijo vse uredilo.

Za ramo je ključna terapevtska vadba oziroma aktiven pristop v terapiji. Se pravi, boste morali tudi sami vložiti kar nekaj energije, ampak ob ustrezni strokovni pomoči bo prišel tudi uspeh.

Če bi vam prišlo prav še več informacij, potem si oglejte naslednji zapis, kjer boste našli tudi videoprikaz različnih vaj, ki pomagajo pri odpravi težav z rameni.

Kako do strokovnjakov v KinVitalu? KinVital je vodilno kineziološko podjetje na področju terapevtskih vadb in rehabilitacij poškodb. Združujejo strokovnjake s področja kineziologije, trenerstva in fizioterapije. Najdete pa jih na štirih lokacijah – v Ljubljani, Mariboru, Domžalah in Velenju. Če imate tudi sami težave z ramo, se lahko prijavite na uvodni posvet, kjer boste skupaj pogledali, kje se skriva vaša težava in kako jo odpraviti. Za posvet se prijavite TUKAJ!

